Перемив кісточки Каміллі, Кетрін та Вільяму. Що треба знати про скандальну книжку принца Гаррі

У книзі зроблені шокуючі відкриття про британську королівську родину

Принц Гаррі не став довго чекати після випуску скандального серіалу на Netflix про таємниці королівського життя. І ось він перемив кісточки кожному представнику родини у книжці під назвою "Spare" ("Запасний").

Книга розповідає, як складалося його життя як запасного спадкоємця британського престолу. Його брат Вільям був первістком, отже, спадкоємцем. Хоча Гаррі ділиться кількома зворушливими спогадами з дитинства, він не щадить нікого в цих мемуарах.

Ось що треба знати про "Запасного":

Образ поганого хлопця

У своїх мемуарах він зізнається, що пробував кокаїн у 17 років. Оскільки він був "готовий спробувати майже все, що змінило б попередньо встановлений порядок". Він також згадує, як курив марихуану у ванній кімнаті Ітонського коледжу, коли поліціянти, які служили його охоронцями, патрулювали зовнішню частину будівлі. Гаррі також описує прийняття "чарівних грибів" під час поїздки до Каліфорнії у 2016 році

Принца Гаррі критикували за те, що він вирішив одягнути нацистську форму на костюмованій вечірці 2005 року. Говорячи далі про цей інцидент, герцог Сассекський сказав, що йому на той момент було лише 20 років, і стверджував, що саме Міддлтон і принц Вільям дали добро йому носити цей наряд.

Втрата цноти

Можливо, це не те що ви хотіли дізнатися з книжки, але принц Гаррі все розповів. Принцу було 17, коли він втратив цноту зі старшою жінкою в полі за пабом.

Він каже, що це був "принизливий" досвід. Це була жінка, яка любила коней і поводилася зі ним, як із молодим жеребцем.

Історія про "Талібан"

Одним із найяскравіших є твердження принца Гаррі про те, що він убив 25 талібів в Афганістані. Бойовий подвиг трапився, коли принц служив другим пілотом вертольота Apache в 2012-2013 роках.

Він пише, що не відчуває ані задоволення, ані сорому з приводу своїх дій, і в запалі бою вважав ворожих бійців фігурами, які знімають із шахової дошки.

Дехто сумнівався, чи міг Гаррі бути впевненим у жертвах, але Гаррі сказав, що переглядав відео своїх місій, і технології дозволили йому точно встановити, скільки ворожих бійців він ліквідував.

Деякі військові кажуть, що слова Гаррі можуть збільшити ризик для безпеки для нього та для британських сил у всьому світі:

"Я не вважаю розумним те, що він сказав це вголос", — сказав ветеран Королівської морської піхоти Бен МакБін, який знає Гаррі ще з воєнних часів.

Королева-консорт Камілла

Ставлення Гаррі до королеви-консорта Камілли також повне протиріч. Гаррі порівнює першу зустріч з Каміллою з уколом — "закрийте очі, і ви навіть не відчуєте цього". У іншому розділі висловлює своє обурення, що королева-консорт перетворила його спальню на гардеробну після того, як він переїхав із Кларенс Хауса.

Також стверджує, що вони з Вільямом сказали своєму батькові, що пробачать Каміллу і приймуть її в сім’ю, якщо Чарльз пообіцяє ніколи не одружуватися з нею. Однак королева-консорт нібито вже розпочала "кампанію, спрямовану на одруження, а з часом і на корону", а Чарльз ігнорував заклики своїх синів.

Король Чарльз не підтримав його після смерті Діани

У мемуарах Гаррі описує, як батько розбудив його, щоб повідомити, що Діана потрапила в автомобільну аварію. Гаррі пише, що Чарльз, який, за словами Гаррі, не вмів виражати свої почуття, не обійняв його в цей момент.

Далі Гаррі пише про відтворення на такій самій швидкості автомобільної подорожі, яку Діана здійснила в Парижі напередодні її смерті, сподіваючись, що це закриє його внутрішні сумніви, але каже, що натомість це змусило його поставити під сумнів офіційну причину її смерті.

Як дісталося принцу Вільяму

Між братами Гаррі та Вільямом напруженість тривала десятиліттями. Вони називали одне одного "Гарольд" та "Віллі". За розповіддю, старший брат ігнорував молодшого в Ітоні та виглядав розлюченим, що не відповідає його публічному іміджу чуйного принца.

Принц Гаррі стверджує, що принц Вільям приїхав до його резиденції в Ноттінгем Котедж, де вони посварилися в 2019 році через Меган Маркл. Згідно з книгою, Вільям назвав Маркл "важкою", "грубою", а потім ще більше образив принца Гаррі. Принц Уельський звинуватив Гаррі в тому, що він не поводить себе як запасний.

"Все сталося так швидко. Він схопив мене за комір, зірвавши моє намисто, і повалив на підлогу. Я приземлився на собачу миску, яка тріснула під моєю спиною, шматки врізалися в мене. Якусь мить я полежав, ошелешений, а потім підвівся і сказав йому йти геть".

Камені у бік родини

Також Гаррі дорікнув королівській родині у зволіканні з датою та місцем його весілля з Меган. Він каже, що коли він консультувався зі своїм братом щодо можливості одружитися в соборі Святого Павла чи Вестмінстерському абатстві, Вільям сказав, що це неможливо, оскільки вони були місцем весілля Чарльза та Діани та Вільяма та Кетрін відповідно.

Натомість Вільям запропонував сільську каплицю.

Герцог також стверджує, що Вільям наказав йому зголити бороду напередодні весілля з Меган, попри те, що королева дозволила йому її залишити.

Також принц Гаррі стверджує, що дізнався про смерть королеви Єлизавети з новин, а не від своєї родини.

Відгуки

Критики в Британії писали про книгу досить розгублено. The Guardian назвало це "недосконалою спробою взяти повість у свої руки", яка є одночасно симпатичною і абсурдною.

Критик для ВВС назвав її "найдивнішою книгою, коли-небудь написаною членом королівської сім’ї", і сказав, що іноді вона читається як "найдовший текст про п’яний гнів".

У The Independent рецензент сказав, що мемуари "докладні, а часом чудово написані", додавши, що "якщо Гаррі збирається підпалити свою сім’ю, він принаймні зробив це зі стилем".

Як повідомляв "Телеграф", британці виступили за позбавлення принца Гаррі королівського титулу після виходу у світ скандальної документалки.