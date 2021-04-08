До Меган Маркл і принца Гаррі 9 разів приїжджали копи: що загрожувало герцогам в новому особняку

Американські ЗМІ повідомляють про те, що в каліфорнійський особняк Меган Маркл і принца Гаррі 9 разів приїжджала поліція. Про це пише видання The Sun.

Згідно інсайдерської інформації, ці дані взяті за період з липня 2020 року - саме тоді внук британської королеви з дружиною, позбавлені цілодобового захисту, перебралися в нові апартаменти вартістю в 14 млн доларів.

Відомо, що поліцію Сасекські викликали по телефону. Найбільш резонансний дзвінок був пов'язаний з тим, що на територію нового будинку пробрався якийсь Ніколас Брукс. Втім, 37-річний чоловік навряд чи мав злий намір щодо зіркових власників будинку. Копи запевнили, що той був під дією наркотиків і не знав, на чию територію проник.

В останній раз копи навідувалися до Гаррі і Меган 16 лютого - тоді в їхньому будинку спрацювала сигналізація.

Відзначимо, що в недавньому інтерв'ю Опрі Уїнфрі герцогиня зізналася, що раніше благала королівську сім'ю не позбавляти їх охорони, так як їм погрожували. Гаррі також зізнався, що не уявляв життя без охоронців: мовляв, народився принцом і успадкував ризик, так що не відчуває себе в безпеці.

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл вирішила продати на аукціоні фамільні коштовності королівської сім'ї, які дісталися їм від принцеси Діани та інших членів королівської сім'ї.