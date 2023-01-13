В россии указали на украинский след в скандале вокруг фаворитки путина

В рф приняли решение, что любимая фигуристка путина невиновна

В пятницу, 13 января, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало фигуристку Камилу Валиеву, которая приглянулась президенту рф владимиру путину, невиновной в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентству (WADA) на своем официальном сайте. Тем не менее агентство выразило обеспокоенность в связи с тем, что рф не признала вины Валиевой в употреблении допинга. WADA будет добиваться дисквалификации фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. К слову, РУСАДА отобрала у "невиновной" Валиевой титул чемпионки россии (на этом турнире у фигуристки обнаружили допинг, — Ред.)

"Исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, Агентство обеспокоено выводом об "отсутствии вины или признаков халатности" и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд", – говорится в сообщении WADA.

Данная позиция вызвала недовольство в рф. Президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что в "атаке" на спортсменку замешана либо Украина, либо недоброжелатели российского фигурного катания.

"Она (Валиева) умница, молодец и пример для всей молодежи, не только спортивной. WADA хочет подать апелляцию? А их жаба душит. Посмотрите их отношение к нам со всех сторон. Может инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию", — цитирует Лайшева "СЭ".

Ранее сообщалось, что путин провел встречу с российскими олимпийцами по итогам ОИ в Пекине, где заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава кремля подарил спортсменке шелковый платок. В США выразили недовольство близостью российского диктатора с фигуристкой, ведь данное обстоятельство влияет на расследование вокруг спортсменки.

Напомним, в феврале на Играх-2022 в Пекине стало известно, что россиянка провалила допинг-тест. Из-за этого не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, где Валиева в составе сборной Олимпийского комитета россии (ОКР) одержала победу, США заняли второе место, Япония – третье.