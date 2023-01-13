У росії вказали на український слід у скандалі навколо фаворитки путіна

У рф ухвалили рішення, що улюблена фігуристка путіна невинна

У п’ятницю, 13 січня, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) визнало фігуристку Камілу Валієву, яка сподобалася президенту росії володимиру путіну, невинною в порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомила пресслужба Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на своєму офіційному сайті. Проте агентство висловило стурбованість у зв’язку з тим, що росія не визнала провини Валієвої у вживанні допінгу. WADA добиватиметься дискваліфікації фігуристки у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні. До речі, РУСАДА відібрала у "невинної" Валієвої титул чемпіонки росії (на цьому турнірі у фігуристки виявили допінг, — Ред.)

"Виходячи з елементів справи, з якими WADA вже знайоме, Агентство стурбоване висновком про "відсутність провини або ознак недбалості" і без вагань скористається своїм правом на апеляцію у Спортивному арбітражному суді", – йдеться у повідомленні WADA.

Ця позиція викликала невдоволення в росії. Президент центру спорту та освіти "Самбо-70" Ренат Лайшев заявив, що в "атаці" на спортсменку замішана або Україна, або недоброзичливці російського фігурного катання.

"Вона (Валієва) розумниця, молодець і приклад для всієї молоді, не тільки спортивної. WADA хоче подати апеляцію? А їх жаба душить. Подивіться їхнє ставлення до нас з усіх боків. Може ініціаторами була Україна чи наші конкуренти з фігурного катання", — цитує Лайшева "СЕ".

Раніше повідомлялося, що путін провів зустріч із російськими олімпійцями за підсумками ОІ у Пекіні, де заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава кремля подарував спортсменці шовкову хустку. У США висловили невдоволення близькістю російського диктатора з фігуристкою, адже ця обставина впливає на розслідування навколо спортсменки.

Нагадаємо, у лютому на Іграх-2022 у Пекіні стало відомо, що росіянка провалила допінг-тест. Через це не відбулася церемонія нагородження за підсумками командного турніру, де Валієва у складі збірної Олімпійського комітету росії (ОКР) здобула перемогу, США посіли друге місце, Японія – третє.