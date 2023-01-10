Скандал с Плантовской обесценивает героические подвиги служащих ГПСУ и использовался для дискредитации власти, — эксперт

Поступок Плантовской – удар по репутации пограничной службы, говорит политолог.

Скандал вокруг пресс-офицера ГПСУ Иванны Плантовской, хваставшейся фотографиями на фоне Эйфелевой башни, уничтожает образ героических украинских пограничников. Этому нельзя подыгрывать, и должны быть соответствующие кадровые выводы, заявил политолог Владимир Цыбулько, пишут "Подробности".

Военные имеют особый режим пересечения границы – для них нужно специальное разрешение, напомнил он.

"Это же женщина военнослужащий, представитель силового органа, свободно пересекающая границу, и в ситуации, когда мир увлекается образом воюющей Украины, а пограничники на фронте демонстрируют чудеса героизма — эта вся забава такого довольно фривольного характера, она просто уничтожает образ украинских пограничников, как настоящих воинов", — отметил политолог.

Цыбулько добавил, что поступок Плантовской – удар по репутации пограничной службы. И политикам не стоит этому подыгрывать, но должны последовать закономерные кадровые решения.

О том, что реакция будет, уже сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко: "Будут приняты решения о дальнейшем прохождении ею службы и исполнении обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства".

Ранее бывший депутат Борислав Береза пытался обвинить в скандале представителя фракции СН, в частности, нардепа Павла Сушко и бывшего пограничника Вадима Слюсарева, указывая якобы на их причастность к назначению руководителя Плантовской – начальника Южного регионального управления ГПСУ Сергея Мула. Эти заявления Березы опровергли политические инсайдерские телеграмм-каналы, указывающие, что фон скандала так называемые "порохоботы" пытаются использовать для дискредитации "Слуг народа" и власти в целом.

"Оба (Слюсарев и Сушко) не имеют к Мулу никакого отношения, как и к покупке телеканала "Наш", о чем тоже соврал Береза (комментируя скандал с Плантовской)", — отмечает, например, канал "Смотри в корень", подчеркивая, что "Наш" находится под санкциями, а потому его нельзя ни продать, ни купить.

Напомним, что пресс-офицер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская в соцсетях публиковала фотографии своего новогоднего отдыха в Париже, позируя в откровенном мини и ботфортах.

Также напомним, что ее руководитель – начальник Южного регионального управления ГПСУ Сергей Мул в конце декабря получил подозрение НАБУ по факту недостоверного декларирования. И политические телеграмм-каналы на правах инсайда уже анонсировали его вероятное увольнение.