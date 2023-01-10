Скандал із Плантовською знецінює героїчні подвиги службовців ДПСУ та був використаний для дискредитації влади, - експерт

Вчинок Плантовської — удар по репутації прикордонної служби, каже політолог

Скандал довкола пресофіцера ДПСУ Іванни Плантовської, яка вихвалялася фотографіями на фоні Ейфелевої вежі, знищує образ героїчних українських прикордонників. Цьому не можна підігравати, і мають бути відповідні кадрові висновки, заявив політолог Володимир Цибулько, пишуть "Подробиці".

Військові мають особливий режим перетину кордону – для них потрібен спеціальний дозвіл, нагадав він.

"Це ж жінка військовослужбовець, представник силового органу, яка вільно перетинає кордон, і в ситуації, коли світ захоплюється образом воюючої України, а прикордонники на фронті демонструють чудеса героїзму — оця вся забава такого доволі фривольного характеру, вона просто знищує образ українських прикордонників, як справжніх воїнів", — зазначив політолог.

Цибулько додав, що вчинок Плантовської — удар по репутації прикордонної служби. І політикам не варто цьому підігравати, натомість мають послідувати закономірні кадрові рішення.

Про те, що реакція буде, вже повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко: "Будуть ухвалені рішення щодо подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою. Рішення будуть у рамках норм законодавства".

Раніше колишній депутат Борислав Береза намагався звинуватити у скандалі представника фракції СН, зокрема, нардепа Павла Сушко і колишнього прикордонника Вадима Слюсарєва, вказуючи буцімто на їх причетність до призначення керівника Плантовської — начальника Південного регіонального управління ДПСУ Сергія Мула. Ці заяви Берези спростували політичні інсайдерські телеграм-канали, які вказують, що фон скандалу так звані "порохоботи" намагаються використати для дискредитації "Слуг народу" та влади в цілому.

"Обидва (Слюсарєв і Сушко) не мають до Мула ніякого відношення, як і до купівлі телеканалу "Наш", про що теж збрехав Береза (коментуючи скандал з Плантовською)", — зазначає, наприклад, канал "Дивись у корінь", підкреслюючи, що "Наш" перебуває під санкціями, а тому його не можна, ані продати, ані купити.

Нагадаємо, що пресофіцер Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська у соцмережах публікувала фотографії свого новорічного відпочинку в Парижі, позуючи у відвертому міні і ботфортах.

Також нагадаємо, що її керівник — начальник Південного регіонального управління ДПСУ Сергій Мул наприкінці грудня отримав підозру НАБУ за фактом недостовірного декларування. І політичні телеграм-канали на правах інсайду вже анонсували його вірогідне звільнення.