Одеська прикордонниця, що потрапила в новорічний скандал, відповіла на хейт і пояснила своє шикарне життя

На деякий час дівчина відкрила свої соцмережі, щоб прокоментувати хейт, але незабаром знову обмежила доступ

Пресофіцер Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська прокоментувала скандал, який виник на тлі демонстрації її розкішного життя у складний час війни.

На своїй сторінці у Facebook Плантовська опублікувала пост, прикріпивши скріни повідомлень, які вона отримує щодня після того, як на її особу звернули увагу в мережі. Їй надходить маса повідомлень з невідомих номерів із погрозами та прокльонами. Дівчину звинувачують у гламурному житті в той час, як багато українців змушені сидіти без світла.

Після скандалу у мережі пресофіцер закрила свої соціальні мережі. Однак це не допомогло їй позбавитися хвилі хейту в її бік. Вже незабаром він все ж таки відкрила сторінку у Facebook і дала свій коментар про те, що відбувається. А згодом доступ до її публікацій знову був обмежений.

"Це всього 0.00001% з того, що я зараз отримую. У когось вдалося розпалити війну всередині країни", — так підписала свій пост зі скрінами Іванна Плантовська.

Зазначимо, що раніше Іванна Плантовська у своїх соціальних мережах хвалилася відпочинком на курортах та дорогими речами. Одним з останніх був пост про розкішний новорічний відпочинок у Парижі. Однак користувачів мережі зачепила така поведінка пресофіцера і в коментарях під її фото один за одним почали з’являтися негативні коментарі. Люди вважають неприйнятним те, що робить Плантовська, під час війни країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі викликало бурхливе обговорення призначення сексолога на посаду посла України в Болгарії, оскільки дипломатичного досвіду, профільної освіти чи видимих зв’язків із Болгарією новопризначений дипломат не має.