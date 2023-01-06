Скандал із коригувальницею вогню по Харкову, яку відпустили із СІЗО: у справі новий поворот

Дар’я Кригіна залишається у СІЗО

Колаборантку з Харкова та коригувальницю вогню росіян по критичній інфраструктурі України Дар’ю Кригіну звільнено із СІЗО під заставу в 500 тисяч гривень не буде. Обвинувачена залишається під вартою.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов, апеляцію обласної прокуратури було задоволено. Рішення Дзержинського суду випустити навідницю російських окупаційних військ під заставу скасовано.

За словами Сапронова, Кригіна залишено під вартою без внесення застави. Водночас суддя, яка вела справу навідниці, пішла у відпустку.

У встановленні справедливості волонтер та бізнесмен подякував Службі безпеки України, прокурору Харківської області Олександру Фільчакову та заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації Олександру Скакуну.

"Закон працює. Дякую Олександру Васильовичу Фільчакову. Дякую СБУ та Олександру Скакуну за те, що під час між "випуском" пані Кригіною та апеляцією не дали їй втекти", — написав Сапронов.

За інформацією Харківського антикорупційного центру, 29-річна українка прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора, жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил та підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України. Її затримали у квітні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала агента росії, який "зливав" важливі дані ворогові. Щобільше, зрадник виявився коригувальником численних ракетних ударів по Нікополі.