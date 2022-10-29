Шпигував за позиціями HIMARS: СБУ затримала агента рф, який "зливав" важливі дані ворогу

Під час обшуків правоохоронці виявили численні переписки із ворогом

Представникам Служби безпеки України вдалося затримати російського агента, який на систематичній основі слідкував за розміщенням HIMARS, а також далекобійних гаубиць М777, що були розташовані на Південному напрямку. Після "зливав" дані ворогу.

Відповідну інформацію у суботу, 29 жовтня, оприлюднила пресслужба відомства на своїй сторінці в соцмережі, відзначивши, що українські розвідники зрадника затримали в рамках проведення контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області.

Чоловіка вдалося затримати за місцем його проживання

Попередньо було встановлено, що вказана особа серед низки інших завдань, отриманих від ворога, повинна була виявляти можливі бойові позиції реактивних систем HIMARS, а також далекобійних британських гаубиць М777, які перебували на лінії фронту.

Ба більше, зрадник виявився коригувальником численних ракетних ударів по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, після чого "зливав" росіянам наслідки їх обстрілів.

Згідно з даними слідчих, на рф працював житель Дніпропетровщини, який одразу після російського вторгнення був завербований російськими спецслужбами. через соцмережі. Саме там багато разів поспіль зловмисник публікував позиції Збройних українських сил, за якими приховано слідкував, спостерігаючи за об'єктами.

Зібрана інформація одразу передавалася окупантам через анонімні месенджери. Чоловік скидав ворогу фото та відео та надавав детальний опис місця та координати.

На момент обшуків за місцем проживання, у зрадника було виявлено мобільний телефон та комп’ютер, де знаходилися докази законспірованого листування з "московитами".

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як СБУ затримали бізнесмена та за сумісництвом представника президентської партії, який зрадив Батьківщину та перейшов на сторону ворога, почавши співпрацювати з росіянами.