Скандал с корректировщицей огня по Харькову, которую отпустили из СИЗО: в деле новый поворот

Дарья Крыгина остается в СИЗО

Коллаборантка из Харькова и корректировщица огня россиян по критической инфраструктуре Украины Дарья Крыгина освобождена из СИЗО под залог в 500 тысяч гривен не будет. Обвиняемая остается под стражей.

Как сообщил на своей странице в Facebook харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, апелляция областной прокуратуры была удовлетворена. Решение Дзержинского суда выпустить наводчицу российских оккупационных войск под залог отменено.

По словам Сапронова, Крыгина оставлена под стражей без внесения залога. В то же время судья, которая вела дело наводчицы, ушла в отпуск.

В установлении справедливости волонтер и бизнесмен поблагодарил Службу безопасности Украины, прокурора Харьковской области Александра Фильчакова и заместителя главы Харьковской областной государственной администрации Александра Скакуна.

"Закон работает. Спасибо Александр Васильевич Фильчаков. Спасибо СБУ и Олександр Скакун за то, что во время между "выпуском" г-жи Крыгиной и апелляцией не дали ей сбежать", — написал Сапронов.

По информации Харьковского антикоррупционного центра, 29-летняя украинка прибыла в Харьковскую область с временно оккупированной территории Украины. По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины. Ее задержали в апреле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала агента рф, который "сливал" важные данные врагу. Более того, предатель оказался корректировщиком многочисленных ракетных ударов по Никополю.