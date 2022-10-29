Шпионил за позициями HIMARS: СБУ задержала агента рф, который "сливал" важные данные врагу

Во время обысков правоохранители обнаружили многочисленные переписки с врагом

Представителям Службы безопасности Украины удалось задержать российского агента, который на систематической основе следил за размещением HIMARS, а также дальнобойных гаубиц М777, расположенных на Южном направлении. После "сливал" данные врагу.

Соответствующую информацию в субботу, 29 октября, обнародовала пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети, отметив, что украинские разведчики предателя задержали в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Днепропетровской области.

Мужчину удалось задержать по месту его жительства

Предварительно было установлено, что указанное лицо среди ряда других задач, полученных от врага, должно было выявлять возможные боевые позиции реактивных систем HIMARS, а также дальнобойных британских гаубиц М777, находившихся на линии фронта.

Более того, предатель оказался корректировщиком многочисленных ракетных ударов по Никополю, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, после чего "сливал" россиянам последствия их обстрелов.

Согласно данным следователей, на россию работал житель Днепропетровщины, который сразу после российского вторжения был завербован российскими спецслужбами через соцсети. Там много раз подряд злоумышленник публиковал позиции Вооруженных украинских сил, за которыми скрыто следил, наблюдая за объектами.

Собранная информация сразу передавалась оккупантам через анонимные мессенджеры. Мужчина сбрасывал врагу фото и видео и предоставлял подробное описание места и координаты.

На момент обысков по месту жительства у изменника был обнаружен мобильный телефон и компьютер, где находились доказательства законспирированной переписки с "московитами".

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как СБУ задержали бизнесмена и по совместительству представителя президентской партии, предавшего Родину и перешедшего на сторону врага, начав сотрудничать с россиянами.