Угодившая в новогодний скандал одесская пограничница ответила на хейт и объяснила свою шикарную жизнь

На некоторое время девушка открыла свои соцсети, чтобы прокомментировать хейт, но вскоре вновь ограничила доступ

Пресс-офицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская прокомментировала скандал, который возник на фоне демонстрации ее шикарной жизни в сложное время войны.

На своей странице в Facebook Плантовская опубликовала пост, прикрепив скрины сообщений, которые она получает ежедневно после того, как на ее персону обратили внимание в сети. Ей приходит масса сообщений с неизвестных номеров с угрозами и проклятиями. Девушку обвиняют в гламурной жизни в то время, как многие украинцы вынуждены сидеть без света.

После скандала в сети пресс-офицер закрыла свои социальные сети. Однако это не помогло ей избавиться от волны хейта в ее сторону. Уже вскоре он все же открыла страницу в Facebook и дала свой комментарий о происходящем. А спустя некоторое время доступ к ее публикациям вновь был ограничен.

"Это всего 0.00001% из того, что я сейчас получаю. У кого-то удалось разжечь войну внутри страны", — так подписала свой пост со кринами Иванна Плантовская.

Отметим, что ранее Иванна Плантовская в своих социальных сетях хвасталась отдыхом на курортах и дорогими вещами. Одним из последних был пост о роскошном новогоднем отдыхе в Париже. Однако пользователей сети задело такое поведение пресс-офицера и в комментариях под ее фото один за другим начали появляться негативные комментарии. Люди посчитали неприемлемым то, что делает Плантовская, во время войны в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети вызвало бурное обсуждение назначение сексолога на должность посла Украины в Болгарии, поскольку дипломатического опыта, профильного образования или видимых связей с Болгарией новоназначенная дипломат не имеет.