Такого не едим: донецкий судья попал в скандал с волонтёрами из-за гуманитарки

В Киевской области произошел скандал из-за гуманитарной помощи

В Киевской области судья из Донецка якобы пытался получить гуманитарную помощь, а потом вместе с женой устроил скандал с волонтерами.

Деталями истории поделилась юрист Марина Пианкова в своем Facebook. По ее словам, указанный мужчина представился ВПЛ, который находится в сложных жизненных обстоятельствах, а потому получил продуктовый набор на 13 килограмм, две пачки памперсов и детское питание.

Волонтер сообщила, что мужчина вернулся с женой спустя два часа и вернул пакеты со словами "моя семья и дети такого не едят", а после этого женщина устроила скандал, возмутившись качеством полученной бесплатно еды и вызвала полицию.

"Так вот – мы все были в шоке, в том числе полиция, от того, когда узнали, кто же скрывается за статусом ВПЛ. А пришел к нам за гуманитаркой "малоимущий" судья Донецкого окружного административного суда Голошивец Иван Александрович, с зарплатой более 150 000 грн в месяц и имеющий множество государственных льгот", — написала Пианкова.

Она добавила, что кандидатура судьи рассматривается в Высший совет правосудия, а потому ей ничего не осталось кроме как отправить жалобу в этический совет судебной власти.

Пост Пианковой

Судья с гуманитарной помощью

Жена Голошивца

Продуктовый набор

Продуктовый набор

Как сообщалось ранее, депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк оскандалился из-за того, что передал семье погибшего украинского воина просроченные продукты питания.