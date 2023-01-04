"Семье героя принесли гниль": нардеп от "Слуги народа" попал в громкий скандал

Сергея Нагорняка обвинили в пиаре на гуманитарке

Депутат от "Слуги народа" оскандалился из-за помощи семье погибшего украинского воина. Внимание на неприятную ситуацию обратила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

На своей странице в социальной сети Facebook журналистка рассказала о помощи к Новому году от депутата Сергея Нагорняка семье военного, погибшего в боях за Мариуполь. Сообщается, что воин погиб 8 мая на "Азовстали".

"Он всю жизнь мечтал стать военным. Был очень талантливым снайпером. Погиб в один день со своим учителем и побратимом по оружию", — рассказывает журналистка.

Данилюк-Ярмолаева, ссылаясь на сведения своих собеседников, утверждает, что помощь от депутата оказалось ни чем иным, как гуманитаркой от поляков, которую на Черкащине люди якобы получали еще в начале войны.

"А значит, гуманитарка в Черкасской области лежала где-то на складе без дела", — приходит к такому выводу журналистка.

Однако больше всего в этой истории Ярмолаеву удивил срок годности данных подарков. По её словам продукты в подарочном наборе оказались просроченными.

"То есть семье Героя принесли хлам и гниль", — утверждает Данилюк-Ярмолаева.

В связи со всем вышесказанным журналистка обвинила депутата в "пиаре на гуманитарке" и задала ему вопрос о том, не чувствует ли он стыда за данную помощь.

"Сергей Нагорняк, не стыдно ли вам пиариться на гуманитарке и приносить семье, которая пережила чрезвычайную потерю — такое д**ьмо?", — говорит журналистка.

В свою очередь депутат в комментариях к посту поспешил объясниться за неприятную ситуацию. По его словам состав упаковки должен быть другой, да и упаковка тоже. Также он заявил, что попросит прощение перед мамой героя за случившееся.

"Упаковки должны были раздать за неделю до НР (Нового года — Ред.). А что касается проблем с гуманитарными грузами, она действительно существует. И, к сожалению, есть случаи торговли ею", — добавил депутат.

Один из комментариев Нагорняка

Напомним, ранее мы писали о том, что глава "Слуги Народа" также Елена Шуляк уже попадала в скандал. Её обвинили в неуважении к раненому бойцу ВСУ