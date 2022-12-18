Глава партии "Слуга народа" угодила в скандал из-за раненого военнослужащего: что произошло

Причиной конфликта ста законопроект о застройщиках

Украинский военнослужащий и юрист Олег Симороз обвинил главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в том, что она ворвалась к нему в госпиталь и устроила скандал, пока он находится на реабилитации после потери обеих ног на Донбассе.

Как написал Симороз на своей странице в Facebook, нардеп приехала без предупреждения и не поинтересовалась даже тем, может ли он вообще с ней говорить.

Причиной скандала стала критика законопроекта 5655, который, по словам военнослужащего, действует в интересах строительной мафии. Документ был принят в целом 13 декабря 228 голосами.

"Я обратил ее внимание на несколько показательных моментов: как этот преступный законопроект нивелирует мою борьбу за сохранение берегов Днепра, как она протолкнула его на комитете и в сессионном зале голосами ОПЗЖ и как она проигнорировала замечания НАПК", — написал он.

По его словам, в ответ Шуляк намекнула, что он получил деньги за свою позицию.

Симороз также сообщил, что намерен обратиться напрямую к президенту.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада накануне приняла скандальный законопроект, усиливающий уголовную ответственность военнослужащих, которые не подчиняются приказам руководства. Этот документ уже вызвал широкий резонанс среди бойцов ВСУ и активистов.