Рада приняла скандальный закон о медиа: что изменится в Украине

Законопроект поддержали 299 нардепов

Верховная Рада Украины приняла во втором и окончательном чтении скандальный законопроект о медиа, который дает больше полномочий Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания. За это он часто подвергался критике со стороны некоторых журналистов и правозащитников.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк. По его информации, законопроект поддержали 299 народных депутатов. Голоса депутатов распределились так: "Слуга народа" — 195, "ЕС" — 18, "Батькивщина" — 9, "Платформа за жизнь и мир" — 15, "За будущее" — 11, "Голос" — 14, "Доверие" – 15, "Восстановление Украины" – 12, внефракционные –10.

Что изменится для Украины

Как пишет "Интерфакс", законопроект определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и контроля в этой сфере.

В законодательное поле, в частности, вводится понятие "он-лайн-медиа". Для них предусматривается добровольная регистрация, которая гарантирует защиту со стороны законодательства.

Так, например, если зарегистрированный субъект в сфере он-лайн-медиа допускает грубое нарушение, регулятор может применить к нему штраф, а в случае совершения в течение одного месяца второго или третьего грубого нарушения после применения штрафа, решение о котором не было отменено в установленном законом порядке, налагается штраф в двойном размере.

Также предусматривается запрет распространения зарегистрированного онлайн-медиа по решению суда – данная мера применяется в случае совершения в течение одного месяца четвертого грубого нарушения, если за предварительные подобные нарушения были применены штрафы, решения о которых не были отменены в установленном законом порядке.

Кроме того, предусматривается временный запрет распространения незарегистрированных он-лайн-медиа, который составляет 14 календарных дней. Временный запрет применяется в случае значительного нарушения, если в течение одного месяца к субъекту было применено пять штрафов за такие нарушения и решение о них не было отменено в установленном законом порядке.

Однако закон подвергся критике со стороны оппозиции. Так, в "Евросолидарности" называли неприемлемой норму законопроекта о том, что украинские онлайн-медиа могут быть оперативно заблокированы решением Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию что "приведет к ограничению прав онлайн-медиа и использованию инструмента блокировки для цензурирования украинского интернет-пространства".

В свою очередь заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что проект закона отменяет полномочия Нацсовета полностью блокировать медиа без решения суда. При этом зарегистрированные медиа нельзя будет заблокировать вообще, даже временно, а незарегистрированные только до двух недель. Без решения суда Нацсовет может заблокировать только анонимные медиа, не имеющие ни идентифицированных журналистов, ни владельцев."И с этим соглашаются все, потому что там даже непонятно, кому Нацсовет должен писать", — объяснила депутат.

Отметим, что принятие закона "О медиа" Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что 13 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда.