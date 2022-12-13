После бунта "слуг" Рада все же проголосовала за кадровые изменения в комитетах

Депутаты проголосовали за кадровые изменения в парламентских комитетах

Верховная Рада проголосовала за ряд кадровых ротаций в парламентских комитетах. В прошлый раз это не сделали из-за бунта некоторых народных депутатов. В этот раз за постановление 8275 проголосовало 235 народных депутатов.

Народные депутаты проголосовали за ряд изменений в парламентских комитетах, в частности:

Народный депутат от "Слуги" Юрий Аристов был назначен заместителем комитета по вопросам обороны.

был назначен заместителем комитета по вопросам обороны. Вместо Аристова руководить бюджетным комитетом теперь будет народный депутат Роксолана Пидласа .

. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк стала главой комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

стала главой комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Бывший глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства нардеп Андрей Клочко остается в статусе члена комитета.

остается в статусе члена комитета. Нардеп Андрей Задорожний от "Слуги народа" избран главой комитета по правам человека.

от "Слуги народа" избран главой комитета по правам человека. Нардеп Ахтем Чийгоз из "Европейской солидарности" избран первым заместителем главы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

из "Европейской солидарности" избран первым заместителем главы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Народный депутат из ОПЗЖ Николай Скорик стал членом комитета по налоговой политике.

Наше издание писало, что в Офисе президента хотели, чтобы эти изменения были проголосованы на предыдущем заседании, но часть депутатов из "Слуг народа" устроили бунт и вытащили свои карточки. Тогда голосов за назначение не хватило. Главная претензия заключалась в том, что с депутатами не обсудили назначения, а просто поставили перед фактом. Теперь, как говорят собеседники "Телеграфа", эти вопросы, в частности, были обсуждены на заседании фракции.

"Аристова точно хотел подвинуть Офис президента. По нему решение лично президента. Пидласе доверяют, Ермак лично. Шуляк тоже давно хотела подмять под себя комитет, у нее давно конфликт с Клочко", — говорит собеседник среди депутатов.

Относительно ситуации с депутатом Аристовым наше издание также писало, что решение о его отстранении с поста председателя комитета появилось после обысков у него и конфликта с ОП.

Как сообщалось, ранее 13 декабря Рада ликвидировала самый скандальный суд Украины — ОАСК.