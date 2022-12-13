После бунта "слуг" Рада все же проголосовала за кадровые изменения в комитетах
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Депутаты проголосовали за кадровые изменения в парламентских комитетах
Верховная Рада проголосовала за ряд кадровых ротаций в парламентских комитетах. В прошлый раз это не сделали из-за бунта некоторых народных депутатов. В этот раз за постановление 8275 проголосовало 235 народных депутатов.
Народные депутаты проголосовали за ряд изменений в парламентских комитетах, в частности:
- Народный депутат от "Слуги" Юрий Аристов был назначен заместителем комитета по вопросам обороны.
- Вместо Аристова руководить бюджетным комитетом теперь будет народный депутат Роксолана Пидласа.
- Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк стала главой комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- Бывший глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства нардеп Андрей Клочко остается в статусе члена комитета.
- Нардеп Андрей Задорожний от "Слуги народа" избран главой комитета по правам человека.
- Нардеп Ахтем Чийгоз из "Европейской солидарности" избран первым заместителем главы комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
- Народный депутат из ОПЗЖ Николай Скорик стал членом комитета по налоговой политике.
Наше издание писало, что в Офисе президента хотели, чтобы эти изменения были проголосованы на предыдущем заседании, но часть депутатов из "Слуг народа" устроили бунт и вытащили свои карточки. Тогда голосов за назначение не хватило. Главная претензия заключалась в том, что с депутатами не обсудили назначения, а просто поставили перед фактом. Теперь, как говорят собеседники "Телеграфа", эти вопросы, в частности, были обсуждены на заседании фракции.
"Аристова точно хотел подвинуть Офис президента. По нему решение лично президента. Пидласе доверяют, Ермак лично. Шуляк тоже давно хотела подмять под себя комитет, у нее давно конфликт с Клочко", — говорит собеседник среди депутатов.
Относительно ситуации с депутатом Аристовым наше издание также писало, что решение о его отстранении с поста председателя комитета появилось после обысков у него и конфликта с ОП.
Как сообщалось, ранее 13 декабря Рада ликвидировала самый скандальный суд Украины — ОАСК.