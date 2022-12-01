"Слуги народа" устроили бунт против кадровых назначений Банковой: источники рассказали, почему "турборежим" дал сбой

Нардепы провалили ряд кадровых назначений в комитетах Рады

Украинский парламент в четверг, 1 декабря, не только назначил на должность вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова, но и не смог проголосовать за ряд кадровых перестановок и увольнений в комитетах Верховной Рады, потому что группа депутатов от "Слуги народа" вытащила свои карточки. Об этом "Телеграфу" сообщило два источника после заседания Верховной Рады.

За соответствующее постановление о назначении и увольнении новых председателей и членов парламентских комитетов проголосовало только 215 депутатов из минимально необходимых 226.

"Подавляющее большинство депутатов узнало об увольнении старых и назначении новых председателей комитетов за 40 минут до заседания. Ряд нардепов получили карточки и не проголосовали за все эти перестановки. Поэтому голосов не хватило, Давид (Арахамия, глава фракции, — ред.), скажем так, не собрал", — рассказывает один из парламентариев не под запись.

"Должна была также состояться фракция (заседание фракции СН — ред.), на которой должны были обсуждать и согласовывать назначение Кубракова вице-премьером, но они сказали, что нет нужды, что все и так решено. Раньше хотя бы формально делали заседание фракции. Депутаты приходили, были обсуждения, а сейчас и этого уже нам не оставили", — рассказывает еще один из депутатов провластной фракции.

Какие кадровые перестановки хотели проголосовать

Соответствующим постановлением предлагалось:

Избрать Юрия Аристова – заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отозвав его с должности председателя Комитета по вопросам бюджета;

– заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отозвав его с должности председателя Комитета по вопросам бюджета; Избрать Виталия Безгина – заместителем председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, освободив его от обязанностей члена этого Комитета;

– заместителем председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, освободив его от обязанностей члена этого Комитета; Избрать Дмитрия Гурина – членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

– членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства; Избрать Андрея Задорожного – председателем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам экологической политики и природопользования;

– председателем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам экологической политики и природопользования; Избрать Андрея Клочко – членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, отозвав его с должности председателя этого Комитета

– членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, отозвав его с должности председателя этого Комитета Избрать Роксолану Подласу – председателем Комитета по вопросам бюджета, освободив ее от обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам экономического развития;

– председателем Комитета по вопросам бюджета, освободив ее от обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам экономического развития; Избрать Максима Ткаченко – членом Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, отозвав его с должности первого заместителя председателя этого Комитета;

– членом Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, отозвав его с должности первого заместителя председателя этого Комитета; Избрать Ахмета Чийгоза – первым заместителем председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, освободив его от обязанностей члена этого Комитета;

– первым заместителем председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, освободив его от обязанностей члена этого Комитета; Избрать Елену Шуляк – председателем Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, освободив ее от обязанностей члена этого Комитета;

– председателем Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, освободив ее от обязанностей члена этого Комитета; Избрать внефракционного Евгения Яковенко – секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Почему не проголосовали

Во второй редакции также предлагалось перевести из антикоррупционного комитета в комитет экономического развития "слугу" Галину Янченко, нардепа из бывшей ОПЗЖ Николая Скорика в комитет налоговой политики.

Но повторно постановление также набрало 215 голосов.

Как говорят источники, в частности, у Аристова конфликт с Офисом президента.

"У него конфликт с президентом, в ОП, скажем так, были недовольны, что он перестал делиться. Как только об этом стало известно, к нему направили Государственное бюро расследований. Без определения суда. (Глава ОП Андрей — ред.) Ермак и президент все это знали, хотя Аристов давно был его другом", — говорят наши собеседники.

Отметим, что к Юрию Аристову 11 ноября действительно приходили с обысками представители Государственного бюро расследований. Они проходили в его съемной квартире. Но, как потом написал сам нардеп в Фейсбуке, мол, ДБР якобы не имело претензий к нему лично. Также он писал, что из-за следственных действий усложняется его работа как председателя комитета, ведь у него забрали телефон.

Также были непубличные конфликты и в комитете по градостроительству, которое Елена Шуляк давно хотела оставить за собой и лоббировала увольнение с должности Андрея Клочко.

Напомним, что это уже не первые кадровые перестановки у власти за последнее время. Так 3 ноября днем Рада уволила с должности министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и, как и прогнозировали, он уже вечером біл назначен следующим руководителем НАК "Нафтогаз Украины".