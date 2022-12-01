"Слуги народу" влаштували бунт проти кадрових призначень Банкової: джерела розповіли, чому "турборежим" дав збій

Нардепи провалили ряд кадрових призначень в комітетах Ради

Український парламент в четвер, 1 грудня, не тільки призначив на посаду віцепрем’єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова, але й не зміг проголосувати за ряд кадрових перестановок та звільнень в комітетах Верховної Ради, тому що група депутатів від "Слуги народу" витягнула свої картки. Про це "Телеграфу" повідомило два джерела після засідання Верховної Ради.

За відповідну постанову про призначення і звільнення нових голів і членів парламентських комітетів проголосувало тільки 215 депутатів з мінімально необхідних 226.

"Переважна більшість депутатів дізналась про звільнення старих і призначення нових голів комітетів за 40 хвилин до засідання. Ряд нардепів дістали картки і не проголосували за всі ці перестановки. Тому голосів не вистачило, Давид (Арахамія, голова фракції, — ред.), скажімо так, не зібрав", — розповідає один з парламентарів не під запис.

"Мала також відбутись фракція (засідання фракції СН — ред.), на якій повинні були обговорювати та погоджувати призначення Кубракова віцепрем'єром, але вони сказали, що немає потреби, що все й так вирішено. Раніше хоча б формально робили засідання фракції. Депутати приходили, були обговорення, а зараз і цього вже нам не залишили", — розповідає ще один з депутатів провладної фракції.

Які кадрові перестановки хотіли проголосувати

Відповідною постановою пропонувалось:

Обрати Юрія Арістова – заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади голови Комітету з питань бюджету;

– заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади голови Комітету з питань бюджету; Обрати Віталія Безгіна – заступником голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;

– заступником голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету; Обрати Дмитра Гуріна – членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

– членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Обрати Андрія Задорожного – головою Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань екологічної політики та природокористування;

– головою Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань екологічної політики та природокористування; Обрати Андрія Клочка – членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, відкликавши його з посади голови цього Комітету

– членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, відкликавши його з посади голови цього Комітету Обрати Роксолану Підласу – головою Комітету з питань бюджету, увільнивши її від обов’язків заступника голови Комітету з питань економічного розвитку;

– головою Комітету з питань бюджету, увільнивши її від обов’язків заступника голови Комітету з питань економічного розвитку; Обрати Максима Ткаченка – членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, відкликавши його з посади першого заступника голови цього Комітету;

– членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, відкликавши його з посади першого заступника голови цього Комітету; Обрати Ахмета Чийгоза – першим заступником голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;

– першим заступником голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету; Обрати Олену Шуляк – головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши її від обов’язків члену цього Комітету;

– головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши її від обов’язків члену цього Комітету; Обрати позафракційного Євгена Яковенка – секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Чому не проголосували

У другій редакції також пропонувалось перевести з антикорупційного комітету в комітет економічного розвитку "слугу" Галіну Янченко, нардепа з колишньої ОПЗЖ Миколу Скорика в комітет податкової політики.

Але повторно постанова також набрала 215 голосів.

Як кажуть джерела, зокрема, в Арістова конфлікт з Офісом президента.

"В нього конфлікт з президентом, в ОП, скажімо так, були невдоволені, що він перестав ділитись. Як тільки про це стало відомо, до нього направили Державне бюро розслідувань. Без ухвали суду. (Голова ОП Андрій — ред.) Єрмак та президент про все це знали, хоча Арістов давно був його другом", — кажуть наші співрозмовники.

Зазначимо, що до Юрія Арістова 11 листопада дійсно приходили з обшуками представники Державного бюро розслідувань. Вони проходили в його орендованій квартирі. Але, як потім написав сам нардеп у Фейсбуці, мовляв ДБР нібито не мало претензій до нього особисто. Також він писав, що через слідчі дії ускладнюється його робота як голови комітету, адже в нього забрали телефон.

Також, були непублічні конфлікти і в комітеті з містобудування, яке Олена Шуляк давно хотіла залишити за собою і лобіювала звільнення з посади Андрія Клочка.

Нагадаємо, що це вже не перші кадрові перестановки у владі за останній час. Так 3 листопада вдень Рада звільнила з посади міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова і, як і прогнозували, він вже ввечері призначений наступним керівником НАК "Нафтогаз України".