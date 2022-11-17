Нове призначення Венедиктової - це системна помилка - Юрій Гудименко
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Співзасновник партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко звернув увагу на нові призначення в українській дипломатії
Прочитав про призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедиктової послом України у Швейцарії.
Спробую висловитись максимально коротко.
Політика призначень дипломатів за будь-яким принципом, окрім професіоналізму, за роки існування країни призвела до того, що в Африці звинувачують Україну у голоді, а у Південній Америці впевнені, що Путін все робить правильно.
Дипломатія – це не місце, куди можна скидувати з політичної скелі людей, яких призначити нема куди, а ображати не хочеться. Дипломатія – це ще один фронт війни. І воювати там треба професійно і системно, інакше не буде перемог.
Дипломатію ми про**буємо роками. Особливо у країнах, які вважали "нецікавими". А зараз неприємно дивуємось і ображаємось, дізнавшись, що "нецікаві" країни теж голосують в ООН, виробляють зброю, мають запаси снарядів радянських зразків, але чомусь не йдуть нам назустріч.
Призначення Венедиктової послом у Швейцарію, а до цього ексміністра оборони Тарана послом у Словенію – це системні помилки. Їх має бути виправлено.
Українська дипломатія має бути важелем впливу у світі й вирішувати безліч проблем нашої держави, а не тільки проблему того, куди подіти колишніх членів владної команди.
Джерело — Facebook Юрія Гудименка.
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