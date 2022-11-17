Соучредитель партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко обратил внимание на новые назначения в украинской дипломатии

Прочитал о назначении бывшей генпрокурорки Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Попробую высказаться максимально кратко.

Политика назначений дипломатов по любому принципу кроме профессионализма за годы существования страны привела к тому, что в Африке обвиняют Украину в голоде, а в Южной Америке уверены, что Путин все делает правильно.

Дипломатия – это не место, куда можно сбрасывать с политической скалы людей, которых назначить некуда, а оскорблять не хочется. Дипломатия – это еще один фронт войны. И воевать там нужно профессионально и системно, иначе не будет побед.

Дипломатию мы про**ываем годами. Особенно в странах, считавшихся "неинтересными". А сейчас неприятно удивляемся и обижаемся, узнав, что "неинтересные" страны тоже голосуют в ООН, производят оружие, запасы снарядов советских образцов, но почему-то не идут нам навстречу.

Назначение Венедиктовой послом в Швейцарию, а до этого экс-министра обороны Тарана послом в Словению – это ошибки. Они должны быть исправлены.

Украинская дипломатия должна быть рычагом влияния в мире и решать множество проблем нашего государства, а не только проблему того, куда девать бывших членов команды властей.

Источник - Facebook Юрия Гудыменко.