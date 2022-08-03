Венедиктовой нашли новую должность: куда ее отправляют

Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба подписал соответствующее прошение к Президенту

Бывшая руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова, вероятно, станет новым послом Украины в Швейцарии. После отстранения с прокурорской должности чиновница несколько недель пробыла "неприкаянной", однако ей обещали новую должность при нынешней власти.

Должность посла Венедиктовой сулят в Министерстве иностранных дел, о чем заявил его глава Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу". Также информация о назначении подтверждается народным депутатом Ярославом Железняком.

Прошение к Президенту насчет предоставления Ирине Венедиктовой новой должности уже подписано Кулебой и отправлено на рассмотрение представителями высшей власти. Пока официального решения Владимира Зеленского насчет судьбы бывшего генпрокурора не было.

"Это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей извне, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что Венедиктова имеет эти компетенции, — высказался о назначении Кулеба. — Ее работа с международными партнерами в последние месяцы как раз показала, что она может себя проявить на международном треке".

Отметим, что информация о вероятном переводе Ирины Венедиктовой на пост посла в одной из европейских стран ходила уже давно. "Телеграф", ссылаясь на личные источники, сразу называл Швейцарию одним из вероятных вариантов нового рабочего места чиновницы.

Напомним, что кресло главы Офиса генерального прокурора недолго оставалось пустующим. Менее, чем через 10 дней Верховная Рада утвердила нового кандидата в качестве генпрокурора.