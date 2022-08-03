Венедіктовій знайшли нову посаду: куди її відправляють

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підписав відповідне прохання до Президента

Колишня керівниця Офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова, ймовірно, стане новим послом України у Швейцарії. Після усунення з прокурорської посади чиновниця кілька тижнів пробула "неприкаяною", проте їй обіцяли нову посаду за нинішньої влади.

Посаду посла Венедіктовій пророчать у Міністерстві закордонних справ, про що заявив його голова Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Укрінформу". Також інформація про призначення підтверджується народним депутатом Ярославом Железняком.

Прохання до Президента щодо надання Ірині Венедіктовій нової посади вже підписане Кулебою та надіслано на розгляд представникам вищої влади. Поки що офіційного рішення Володимира Зеленського щодо долі колишнього генпрокурора не було.

"Це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей ззовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедіктова має ці компетенції, — висловився про призначення Кулеба. — Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може проявити себе на міжнародному треку".

Зазначимо, що інформація про ймовірний переведення Ірини Венедіктової на пост посла в одній із європейських країн ходила вже давно. "Телеграф", посилаючись на особисті джерела, одразу називав Швейцарію одним із ймовірних варіантів нового робочого місця чиновниці.

Нагадаємо, що крісло голови Офісу генерального прокурора недовго залишалося порожнім. Менш ніж через 10 днів Верховна Рада затвердила нового кандидата в якості генпрокурора.