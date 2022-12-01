Кубраков призначений віцепрем’єром та головою нового міністерства
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"За" проголосували 263 депутати
Верховна Рада призначила на посаду Віцепрем’єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова.
За його призначення проголосували 263 депутати. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як пройшло голосування (за фракціями):
СН – 200
ЄС – 0
Батьківщина — 0
Платформа за життя та мир - 13
За майбутнє – 9
Голос — 6
Довіра – 15
Відновлення України – 10
Позафракційні -10
Зазначимо, що 30 листопада Олександр Кубраков подав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури України. Видання "Телеграф", посилаючись на власні джерела, повідомляло, що його можуть перевести на посаду віцепрем'єр-міністра вже наступного дня.
1 грудня Денис Шмигаль вніс до Ради документ про призначення на посаду Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
Нагадаємо, що раніше Верховна Рада звільнила з посади міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. "Телеграф" повідомляв, що його згодом призначили на посаду керівника НАК "Нафтогаз України".