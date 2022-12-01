Кубраков призначений віцепрем’єром та головою нового міністерства

"За" проголосували 263 депутати

Верховна Рада призначила на посаду Віцепрем’єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова.

За його призначення проголосували 263 депутати. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як пройшло голосування (за фракціями):

СН – 200

ЄС – 0

Батьківщина — 0

Платформа за життя та мир - 13

За майбутнє – 9

Голос — 6

Довіра – 15

Відновлення України – 10

Позафракційні -10

Зазначимо, що 30 листопада Олександр Кубраков подав заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури України. Видання "Телеграф", посилаючись на власні джерела, повідомляло, що його можуть перевести на посаду віцепрем'єр-міністра вже наступного дня.

1 грудня Денис Шмигаль вніс до Ради документ про призначення на посаду Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада звільнила з посади міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. "Телеграф" повідомляв, що його згодом призначили на посаду керівника НАК "Нафтогаз України".