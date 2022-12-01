Кубраков назначен вице-премьером и главой нового министерства

"За" проголосовали 263 депутата

Верховная Рада назначила на должность Вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова.

За его назначение проголосовали 263 депутата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как прошло голосование (по фракциям):

СН – 200

ЕС – 0

Батькивщина — 0

Платформа за жизнь и мир- 13

За будущее – 9

Голос — 6

Доверие – 15

Восстановление Украины – 10

Внефракционные -10

Отметим, что 30 ноября Александр Кубраков подал заявление об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины. Издание "Телеграф", ссылаясь на собственные источники сообщало, что его могут перевести на должность вице-премьер-министра уже на следующий день. Также мы сообщали, что в Украине существуют планы по объединению Министерства инфраструктуры с Министерством развития общин и территорий.

Таким образом, сегодня Кубраков, как и предполагалось, возглавил новое министерство по вопросам восстановления, регионального развития и инфраструктуры.

1 декабря Денис Шмыгаль внес в Раду документ о назначении на пост Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Напомним, что ранее Верховная Рада уволила с должности министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. "Телеграф" сообщал, что его впоследствии назначили на должность руководителя НАК "Нафтогаз Украины".