Кубраков назначен вице-премьером и главой нового министерства
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"За" проголосовали 263 депутата
Верховная Рада назначила на должность Вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова.
За его назначение проголосовали 263 депутата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Как прошло голосование (по фракциям):
СН – 200
ЕС – 0
Батькивщина — 0
Платформа за жизнь и мир- 13
За будущее – 9
Голос — 6
Доверие – 15
Восстановление Украины – 10
Внефракционные -10
Отметим, что 30 ноября Александр Кубраков подал заявление об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины. Издание "Телеграф", ссылаясь на собственные источники сообщало, что его могут перевести на должность вице-премьер-министра уже на следующий день. Также мы сообщали, что в Украине существуют планы по объединению Министерства инфраструктуры с Министерством развития общин и территорий.
Таким образом, сегодня Кубраков, как и предполагалось, возглавил новое министерство по вопросам восстановления, регионального развития и инфраструктуры.
1 декабря Денис Шмыгаль внес в Раду документ о назначении на пост Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
Напомним, что ранее Верховная Рада уволила с должности министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. "Телеграф" сообщал, что его впоследствии назначили на должность руководителя НАК "Нафтогаз Украины".