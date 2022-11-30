Министр Кубраков подал заявку на увольнение: "Телеграф" узнал, куда его могут назначить

Заявление об увольнении уже находится на рассмотрении в ВР

В среду, 30 ноября, министр инфраструктуры Александр Кубраков подал заявление об увольнении.

Соответствующее заявление уже было подано на рассмотрение в Верховную Раду Украины. По данным источников "Телеграфа", Кубракова завтра могут перевести на должность вице-премьер-министра. Кроме того, по нашей информации, в Украине существуют планы по объединению Министерства инфраструктуры с Министерством развития общин и территорий. Отметим, что в настоящее время эти планы еще находятся в процессе.

Исходя из вышесказанного, не исключено, что Александр Кубраков займет должность главы новосозданного Министерства.

Александр Кубраков возглавлял министерство инфраструктуры с мая 2021 года, до этого с ноября 2019 года он занимал должность главы "Укравтодора".

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Его преемником может стать Александр Кубраков

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада проголосовала за увольнение главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. За несколько дней до этого он сам попросил об этом в связи с состоянием здоровья.