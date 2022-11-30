Міністр Кубраков подав заявку на звільнення: "Телеграф" дізнався, куди його можуть призначити

Заява про звільнення вже перебуває на розгляді у ВР

У середу, 30 листопада, міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.

Відповідна заява вже була подана на розгляд до Верховної Ради України. За даними джерел "Телеграфа", Кубракова завтра можуть перевести на посаду віце-прем’єр-міністра. Крім того, за нашою інформацією, в Україні існують плани щодо об’єднання Міністерства інфраструктури з Міністерством розвитку громад та територій. Зазначимо, що зараз ці плани ще перебувають у процесі.

Виходячи з вищесказаного, не виключено, що Олександр Кубраков обійме посаду голови новоствореного Міністерства.

Олександр Кубраков очолював міністерство інфраструктури з травня 2021 року, до цього з листопада 2019 року він обіймав посаду голови "Укравтодору".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада звільнила міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Його наступником може стати Олександр Кубраков

Також ми повідомляли про те, що Верховна Рада проголосувала за звільнення голови Національного банку України Кирила Шевченка. За кілька днів до цього він сам попросив про це через стан здоров’я.