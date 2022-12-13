Після бунту "Слуг" Рада все ж проголосувала за кадрові зміни в комітетах

Депутати проголосували за кадрові зміни в парламентських комітетах

Верховна Рада проголосувала за ряд кадрових ротацій у парламентських комітетах. Минулого разу це не зробили через бунт деяких народних депутатів. Цього разу за постанову 8275 проголосувало 235 народних депутатів.

Народні депутати проголосували за ряд змін в парламентських комітетах, зокрема:

Народного депутата від "Слуги" Юрія Арістова призначили заступником комітету з питань оборони.

призначили заступником комітету з питань оборони. Замість Арістова керувати бюджетним комітетом тепер буде народна депутатка Роксолана Підласа .

. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк стала головою комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

стала головою комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Колишній голова комітету нардеп Андрій Клочко залишається у статусі члена комітету.

залишається у статусі члена комітету. Нардеп Андрій Задорожній від "Слуги народу" обраний головою комітету з прав людини.

від "Слуги народу" обраний головою комітету з прав людини. Нардеп Ахтем Чийго з з "Європейської солідарності" обраний першим заступником голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

з з "Європейської солідарності" обраний першим заступником голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Народний депутат з ОПЗЖ Микола Скорик став членом комітету з податкової політики.

Наше видання писало, що в Офісі президента хотіли, щоб ці зміни були проголосовані на минулому засіданні, але частина депутатів зі "Слуг народу" влаштували бунт і витягнули свої картки. Тоді голосів за призначення не вистачило. Головна претензія була в тому, що з депутатами не обговорили призначення, а просто поставили перед фактом. Тепер, як кажуть співрозмовники "Телеграфа", ці питання, зокрема, були обговорені на засіданні фракції.

"Арістова точно хотів посунути Офіс президента. По ньому рішення особисто президента. Підласі довіряють, Єрмак особисто. Шуляк також давно хотіла підім’яти під себе комітет, в неї давно конфлікт з Клочко", — каже співрозмовник серед депутатів.

Щодо ситуації з депутатом Арістовим наше видання також писало, що рішення про його усунення з поста голови комітету з’явилось після обшуків в нього і конфлікту з ОП.

Як повідомлялося, раніше 13 грудня Рада ліквідувала найскандальніший суд України — ОАСК.