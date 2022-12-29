Скандальный нардеп Трухин, подозреваемый в попытке подкупа стражей порядка, раздает политическую "гречку" детям (фото)

Нардеп один из немногих политиков, кто появлялся в эфире единого марафона

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, которого будут судить по делу по попытке подкупа стражей порядка, решил заняться раздачей политической "гречки" под видом именных подарков детям к Рождеству. А сюжеты об этой раздаче делает телемарафон "Единые новости".

Депутат Александр Трухин достаточно известен в политических кругах человек. Он успел отметиться в нескольких скандалах: в попытке подкупа правоохранителей, когда предлагал им взятку после масштабного ДТП, в конфликтах вокруг комитета по бюджету, где он с группой депутатов пытался устранить с поста уже бывшего главу комитета Юрия Аристова.

После скандала вокруг аварии Трухина исключили из партии "Слуга народа" и из чата фракции. Также, он говорил, что готов сложить мандат, если "заставит партия". Но партия не заставила и Трухин по факту до сих пор является членом "Слуги народа", а также активно занялся благотворительностью на камеры. Трухин создал благотворительный фонд своего имени, от которого последние месяцы раздает помощь и подарки детям, и даже однажды приезжал в освобожденный Херсон, где раздавал гуманитарную помощь под камеры объединенного телемарафона.

Александр Трухин

За последние месяцы "Телеграф" насчитал несколько сюжетов на телеканале "Рада", посвященных благотворительной деятельности Трухина.

И это при том, что не так много народных депутатов сейчас могут похвастаться сюжетами о себе в государственном телемарафоне.

В сюжетах видно, что детям раздают коробки с конфетами и поздравительные карточки с лицом Трухина.

Поздравительные карточки от Трухина

Также, он светился и при обмене пленными между россией и Украиной.

Недавно, напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о попытке подкупа стражей порядка, в которой фигурирует нардеп.