Скандальний нардеп Трухін, якого підозрюють у спробі підкупу правоохоронців, роздає політичну "гречку" дітям (фото)

Нардеп один із небагатьох, хто з'являвся в ефірі єдиного марафону

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, якого будуть судити по справі по спробі підкупу правоохоронців, вирішив зайнятись роздачею політичної "гречки" під виглядом іменних подарунків дітям до Різдва. А сюжети про цю роздачу робить телемарафон "Єдині новини".

Депутат Олександр Трухін досить відома в політичних колах людина. Він встиг засвітитись в декількох скандалах: у спробі підкупу правоохоронців, коли пропонував їм хабар після масштабного ДТП, у конфліктах навколо комітету з питань бюджету, де він з групою депутатів намагався усунути з поста вже колишнього голову комітету Юрія Арістова.

Після скандалу навколо аварії, Трухіна виключили з партії "Слуга народу" і з чату фракції. Також, він казав, що готовий скласти мандат, якщо "змусить партія". Але партія не змусила і Трухін по факту досі є членом "Слуги народу", а також активно зайнявся благодійністю на камери. Трухін створив благодійний фонд свого імені, від якого останні місяці роздає допомогу та подарунки дітям, і навіть один раз приїздив до звільненого Херсону, де роздавав гуманітарну допомогу під камери об’єднаного телемарафону.

Олександр Трухін

За останні місяці "Телеграф" нарахував декілька сюжетів на телеканалі "Рада", які були присвячені благодійній діяльності Трухіна.

І це при тому, що не так багато народних депутатів зараз можуть похвалитись сюжетами про себе у, по суті, державному телемарафоні.

У сюжетах видно, що дітям роздають коробки з цукерками і вітальні картки з обличчям Трухіна.

Вітальні картки від Трухіна

Також, він засвічувався і при обміні полоненими між росією та Україною.

Нещодавно, нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду справу про спробу підкупу правоохоронців, в якій фігурує нардеп.