Підгодовують окупантів: популярний виробник чипсів потрапив у скандал

Бренд обіцяв піти з російського ринку, але цього так і не зробив

Слідом за французьким виробником заморожених та консервованих овочів Bonduelle, який потрапив у скандал через допомогу російським окупантам в Україні, багато питань у мережі викликала поведінка виробника чипсів Lay’S.

Так, у телеграм-каналі Інсайдер UA помітили, що в одному з місцевих видань Костроми розповіли, як російським солдатам у зоні бойових дій доставляють продукти харчування.

Наголошується, що чипси цієї компанії настільки популярні у окупантів, що їх доставляють через кураторів на передову.

При цьому Lay’S вже потрапляв у скандал навесні, коли разом з іншим брендом Cheetos постачав продукти харчування для російських благодійних організацій на кшталт тульського фонду "русь".

"Якщо вони так хочуть бути соціально корисними в рф і годувати російських солдат, то явно не планують йти з російського ринку. То, може, нашим торговельним мережам варто прискорити їхній вихід з українського ринку? Прибрати токсичну продукцію зі своїх полиць і більше не мати справи з брендами-колаборантами?", — Запитали автори повідомлення.

Варто зазначити, що в росЗМІ в липні з’являлися повідомлення про те, що Lay’S має намір піти з місцевого ринку, проте цього не сталося.

Lay’S, як і згадані Cheetos, належать американській багатонаціональній корпорації PepsiCo. Вона призупинила свою діяльність у Росії у березні, але вже у вересні знову почала відкривати вакансії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які міжнародні компанії продовжують працювати в Росії навіть усупереч обіцянкам згорнути там бізнес.