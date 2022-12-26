Чому частина міжнародних компаній не квапляться виходити з росії - свіжий аналіз

Бренди, що спонсорують війну в Україні своїми податками

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну велика частина світових брендів, що турбуються про свою репутацію, заявили про зупинку діяльності чи повний вихід з ринку рф. Однак багато хто не дотримав обіцянок. Значна частина міжнародних компаній, що мають заводи на території росії, зупинили інвестиції, але продовжили виробляти та постачати товари на їхній ринок. Такі бізнеси фактично спонсорують російську агресію в Україні своїми податками.

Піти чи залишитися — стало складним вибором, адже ринок росії є величезним. Ті компанії, що прийняли рішення зупинити будь-яку діяльність, зазнали суттєвих фінансових втрат. За цим процесом одразу почали стежити різні дослідники. Сайт "Телеграф" вирішив розібратися, які компанії-гіганти на 11-му місяці війни досі вагаються у виборі та хто пильнує за цими подіями.

Хто стежить за виходом компаній з ринку росії?

Найбільш популярним є дослідження Єльського університету. В мережі можна зустріти чимало подібних ресурсів, що базуються саме на цьому списку. Проєкт спрямований на відстеження реакції західних корпорацій на війну росії проти України. Дані постійно оновлює викладач Джеффрі Зонненфельд та його команда експертів, наукових співробітників і студентів. Вони спостерігають за публічними заявами та сайтами компаній.

Команда аналітиків створила докладний список та поділила компанії на п'ять категорій – A, B, C, D та F.

A — повністю покинули РФ (335 організацій);

B — пішли, але з можливістю повернутися (495 компаній);

C — скоротили операції (171 компанія);

D — відмова від нових інвестицій/розвитку (161 компанія);

F — business as usual (227 компаній).

Бізнеси, які потрапили в групи А-D, за дослідженням Єльського університету, забезпечували до 40% російського ВВП.

Втім, існують більш розширені списки. Одним з таких є аналітичний перелік LeaveRussia, створений за ініціативою українських волонтерів.

Своїми зусиллями вони сформували величезну базу компаній, пов’язаних із російським ринком. Список регулярно оновлюється і містить багато додаткової інформації. Наприклад, дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші показники, що докладно показують, як працює спонсорування російських ракет.

Procter&Gamble — найкращий спонсор війни

Після 24 лютого Procter&Gamble разом із сотнями інших міжнародних компаній зробила серію гучних заяв: засудила дії москви, анонсувала скорочення обсягів продажів, заявила про припинення будь-яких капітальних вкладень і навіть пообіцяла повний вихід з російського ринку. Втім, компанія не стримала обіцянки. Вони не тільки залишилися в росії, а й не зупинили два величезні заводи.

"Багато наших російських колег і народ росії стикаються з проблемами та невизначеністю щодо свого майбутнього, які також важливі. Ми будемо підтримувати своїх російських працівників", — повідомила компанія у березні.

Вона наголосила, що скорочує асортимент, але залишає в ньому "товари для здоров’я та гігієни, від яких залежить повсякденне життя простих росіян".

Таким чином у рф продовжили працювати два виробничі гіганти P&G: завод з виготовлення лез і станків для гоління Gillette у Санкт-Петербурзі та комбінат побутової хімії в Тульській області, який є найбільшим у світі виробником мийних засобів цієї фірми. Там випускають всім відомі бренди Ariel, Tide, "Міф", Tix, Ace, Lenor, Comet, Fairy, Mr.Proper та дитячі підгузки Pampers.

Виробники побутової техніки: чиї слова розійшлися з ділом

Попри обіцянки, частина виробників побутової техніки продовжує постачати товари на російський ринок. Серед таких компаній — південнокорейська Samsung. Згідно з офіційними заявами корпорації, вона зупинила поставки у рф ще навесні. Разом з тим товари Samsung й надалі продаються на ринку. А станом на 25 грудня, на російському кадровому порталі SuperJob було більше сотні вакансій за запитом "Samsung". Здебільшого тут шукають продавців-консультантів.

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei також не залишає росію. Вони продовжують поставляти свій товар на ринок через посередників. Про це 31 жовтня повідомляли РИА "Новости" із посиланням на провідного аналітика компанії Mobile Research Group Ельдара Муртазіна.

"Смарт-компанія Huawei постачає товар на російський ринок через китайського дистриб'ютора. Схожим чином працює Xiaomi — третій за величиною виробник смартфонів у світі. Ба більше, під Новий рік ці компанії мають розпродажі, знижки та інше за цілою номенклатурою товарів. На наступний рік, наскільки мені відомо, планів теж досить багато", — розповів Муртазін.

Південнокорейський бренд LG ще навесні офіційно повідомив про зупинку поставок товарів в росію, дипломатично змовчавши про власний завод у Підмосков’ї. Також продовжують працювати російський сайт компанії та офіційні сервісні центри.

Певну лояльність азійських брендів до агресії росії легко пояснити. Утім, частина західних компаній також тримаються за кривавий російський ринок. Зокрема, багатонаціональна конгломератна корпорація Philips з Нідерландів.

Гігантські міжнародні компанії-дворушники

Німецьку компанію Metro безрезультатно закликали піти з російського ринку через терористичні дії росії. Керівництво не тільки категорично відмовилося, а й погрожувало українському офісу відключенням від поставок товару за тиск на корпорацію щодо виходу з росії. Окрім того, Metro запустила в рф Академію розвитку малого та середнього бізнесу.

Французька мережа продуктових супермаркетів Auchan також спокійно продовжує працювати на обох ринках. Головний офіс "Ашану" заявив, що російське населення нібито не відповідає за розв’язану війну, а сама компанія працює на благо простих людей. І продовжує сплачувати податки в російський бюджет. Лише 2020 року компанія "Ашан ритейл Россия" сплатила в бюджет 167 млн доларів.

Офіційна позиція ритейлера

Попри критику, швейцарська компанія Nestlé також продовжує працювати в росії за принципом "базового права на їжу". У компанії заявили, що сконцентрують свою діяльність у рф не на заробітку, а на наданні необхідного продовольства (дитяче та медичне харчування).

PepsiCo — американська багатонаціональна корпорація з виробництва харчових продуктів, закусок та напоїв. Вони пропонують прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та іншу їжу під марками Cheetos, Doritos, Lay's, Mirinda, Mug, Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Next, Sandora, 7up, "Агуша", "Чудо", "Слов'яночка", "Садочок", "Машенька" тощо.

Компанія призупинила свою діяльність у росії в березні, але вже у вересні почала відкривати вакансії.

Американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS) володіє заводом у Ленінградській області. У компанії заявили, що глибоко стурбовані ситуацією, припинять інвестиції, але залишаться на ринку.

Чимало брендів, які ще навесні заявили про вихід з російського ринку, насправді продовжували працювати через франчайзерів. Зокрема, американська мережа Gap ще у березні обіцяла покинути рф. При цьому, за даними Reuters, з 11 березня по 16 червня поставила в Росію одягу на 5,2 млн доларів. Пізніше, потрапивши у скандал, компанія таки вирішила закрити магазини в росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає бойкотувати такі компанії, доки вони не припинять спонсорувати війну в Україні та не підуть з росії остаточно.