Як Україна поверне Крим і скільки ракет залишилося у росії: головні цитати зі свіжого інтерв’ю Буданова

Наводимо основні моменти з інтерв’ю Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю LIGA.net, в якому зокрема розповів про повернення Криму, Арестовича і про те, скільки в росії залишилося ракет.

Які основні заяви зробив Кирило Буданов у розмові з журналістами — читайте у матеріалі "Телеграфа".

росія у глухому куті

Ворог концентрує сили на північ від Бахмута і в напрямку Запоріжжя, але ворог у глухому куті і докорінної зміни ситуації взимку не очікується.

"Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще "намагається намагатися" наступати — це Бахмут. Особливих успіхів у цьому напрямку не мають. З серпня (в росії — Ред.) постійно кажуть, що Бахмут майже захоплений. Як бачите, вже кінець грудня. Єдине, де вони окрім цього намагаються концентрувати свої сили — трохи північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя. Але ми не бачимо реальної можливості чогось досягти".

Повернення Криму

"Крим буде повернутий комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сил нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках".

Скільки ракет залишилося в окупантів

Ракет у росії залишилося на 2-3 масовані атаки, цим пояснюється збільшення проміжку між обстрілами, виробництво нових ракет уповільнюють санкції, Китай та Іран ракети не продають.

"Тієї кількості ракет, яка залишилася — якщо взяти суто математично їх розрахунки — вистачить з їх інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет в два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі".

Технічний голод

З осені у росіян почався технічний голод, який зазнає ЗСУ ще з початку війни: зараз росіяни так само в усьому світі шукають, де придбати снаряди 122 і 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Град" та "Ураганів";

"Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам — так і у них це почалося. Як у нас почалися проблеми з осколково-фугасними снарядами в танки — так само у них. Те саме стосується ракет до РСЗВ".

Чому росіяни так бережуть "Кинджали"

"Так їх всього до початку війни було, наскільки я пам’ятаю, 47 штук. За цей час вони змогли зробити кілька, поки були запчастини. Це несерйозно. Можна лякати світ тим, що маєш "Кинжал". Але коли починаєш їх реально використовувати — Що далі? Можеш завдати 47 ударів".

росії не дають зброю

"Окрім "мопедів" Shahed-136 і Shahed-131. Був великий Mohajer-6, схожий на Bayraktar за тактико-технічними характеристиками. Вони намагаються купити у них боєприпаси і хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Однак жодної ракети Іран так і не передав".

"Китай ніякого озброєння також не передав. І не передасть, як ми розуміємо".

Арестович служив у ГУР

"Колись, наскільки я пам’ятаю, проходив тут службу. Це було давно, треба підняти дані. Наскільки пам’ятаю – так".

Чи чекати нової "бавовни" у Чорному морі

"Одна з причин, чому російський флот не може нормально діяти — це погодні умови. Погода не дуже сприятлива для діяльності суден. Для використання водних дронів — теж не дуже. Коли будуть сприятливі умови — думаю, їх застосування буде продовжено".

Куди поїхати влітку 2023 року у відпустку — порада Буданова

"Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав велике інтерв’ю журналу The Economist.

Також ми повідомляли про те, що головне з інтерв’ю голови СБУ Малюка.