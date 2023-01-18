В Словакии разгорелся крупный скандал с мэром одного из городов из-за флага россии: подробности

Мэр одного из городов во время празднования фотографировался с российским флагом

Мэр города Полтар в Словакии Петер Ситор попал в громкий скандал из-за приглашения на празднование годовщины освобождения города от немецких захватчиков представителей посольства россии. Кроме того, он не стесняясь фотографировался с советской символикой и с флагом страны-агрессора, которая ведет войну на территории Украины уже почти 11 месяцев.

Как пишет издание Aktuality, празднование 78-ой годовщины освобождения города Полтар от немецких захватчиков состоялось 13 января. Петер Ситор, который баллотировался на пост мэра как независимый кандидат при поддержке партий Smer пророссийского экс-премьера Роберта Фицо, Hlas, "Республика" и Словацкого движения возрождения, возмутил многих своим поступком. Помимо демонстрации советской символики он пригласил представителей посольства россии, а затем еще и вручил им памятные письма.

Среди участников празднования были также и сторонники рф, которые принесли с собой российский флаг. С ним Ситор также решил сфотографироваться.

После этого разгорелся крупный скандал, однако в городском совете лишь отметили, что в праздновании "не было ничего такого" и не стоит его политизировать. Сам мэр, к слову, не дал ответ на интересующий многих вопрос о том, считает ли он в данное время и данной ситуации уместными флаги россии.

Осудить поведение Ситора на торжестве решили и в Министерстве обороны Словакии.

"Министерство решительно выступает против действий в городе Полтар, где 13 января 2023 года состоялись торжества по случаю освобождения города с участием делегации российской федерации — агрессора, беспрецедентные нападения которого Украина отражает уже более 10 месяцев", — заявили в Министерстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что летом 2022 года рф включила Словакию в список враждебных стран. А потому такое поведение мэра вызывает еще большее недоумение.

Сообщается, что на праздновании были председатель партии Hlas Карин Янишова, городские депутаты от "Республики", Smer и другие. Соорганизатором выступления был Словацкий союз антифашистских борцов (SZPB).

В мэрии подчеркнули, что именно он обратился с просьбой поднять советский флаг и включить советский гимн во время празднования годовщины освобождения Полтара.

В свою очередь глава министерства обороны Ярослав Надь пригрозил данному союзу прекращением сотрудничества с ним, если подобная деятельность будет продолжаться.

"Если какая-либо составляющая SZPB продолжит соорганизовывать мероприятия, на которых прославляется государство, убивающее невинных, мы будем вынуждены прекратить с ними сотрудничество — во всех формах в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, а также рассмотрим, целесообразно ли направлять представителям профсоюза приглашения на торжества по случаю Словацкого национального восстания", — сказал Ярослав Надь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2022 года в громкий скандал угодил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На встречу с футболистом Балаж Джуджаком он нарядился в шарф, на котором изображена карта "Великой Венгрии". В ее в состав "включили" и Украину.