Скандальная посол-сексолог до сих пор не в Болгарии: в МИД назвали причину

МИД три недели не может оформить документы для отправки нового дипломата в Болгарию

Сексолог Олеся Илащук, которую назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Болгарии, до сих пор не отбыла на новое место работы. Приказ о ее назначении на должность был подписан президентом Зеленским еще три недели назад.

Оказывается, что МИД не подготовил еще приказ о ее отправке в Болгарию, передают "Украинские новости". Вероятно, это связано со скандалом вокруг Илащук из-за отсутствия у нее дипломатического опыта.

У женщины нет ни дипломатического опыта, ни каких-либо связей с Болгарией, зато имеется опыт работы сексологом. Этот факт вызвал бурное обсуждение и осуждение со стороны украинского общества. Однако в МИД уверили, что соответствующие назначения на должности послов некадровых дипломатов являются "обычной международной практикой".

Также в МИД прислали официальный ответ, в котором сообщили, что Олеся Илащук не отбыла пока что в Болгарию — приказ не подготовлен. Хотя с момента ее назначения прошло 3 недели. В ведомстве уточнили, что процедура по подготовке сексолога Илищук к отбыванию в длительную командировке продолжается.

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