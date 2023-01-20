Заместитель генпрокурора на новогодние праздники уехал отдыхать в Испанию: что узнали журналисты

Чиновник уже попадал в скандалы до этого

Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко на новогодние праздники ездил отдыхать в Испанию.

Такую информацию обнародовал журналист Михаил Ткач в своем Facebook, отметив, что фотографиями с отпуска поделилась в своем Instagram жена Симоненко.

По его словам, источники в правоохранительных органах подтвердили, что чиновник находился в испанском городе Марбелья в течение 10 дней — с 30 декабря до 8 января.

Как известно Симоненко после увольнения Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора исполнял ее обязанности до назначения на эту должность Андрея Костина.

Стоит отметить, что чиновник уже попадал в скандалы, например, в сентябре 2021 года стало известно, что его жена купила новый автомобиль Mercedes по цене в 20 раз ниже, чем указано в декларации.

Кроме того, в конце 2020 он подписал решение относительно передачи дела о возможном взяточничестве замглавы ОПУ Олега Татарова из НАБУ в СБУ. Тогда в НАБУ заявили, что это "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование".

Как сообщалось ранее, накануне в скандал с отдыхом в Париже попала пресс-офицер Южного регионального управления ГПСУ Иванна Плантовская. После шквала критики в ее сторону, чиновницу решили уволить.