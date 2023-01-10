Скандальную пресс-офицера и мажорку Плантовскую уволят с должности и службы

В ГНСУ готовятся наказать девушку после громкой истории из ее роскошной жизни во время войны

Скандальную пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванну Плантовскую, которая кичилась роскошной жизнью в соцсетях, скорее всего в ближайшее время уволят с должности и со службы. Об этом "Телеграфу" сообщили проинформированные источники в ГНСУ.

"В отношении ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. В частности, в кратчайшие сроки будут завершены решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства", — сообщают наши источники.

В ГНСУ отмечают, что пограничникам действительно досадно, что во время войны, "когда большинство наших собратьев с оружием в руках защищают страну и гибнут за нее, есть и те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, щеголяя этим".

"К тому же такая демонстрация противоречит моральным нормам и неприемлема во время войны", — подчеркивают в ведомстве.

В то же время в ГНСУ называют фейком информацию о якобы попавшем в поле зрения правоохранителей руководителе Южного регионального управления Сергее Муле.

"К сожалению, в информационном поле дальше в ход пошел и прошлогодний фейк о Сергее Муле. Ведь в этом подразделении проходит службу наша военнослужащая (Иванна Плантовская,– Авт.). Все в очередной раз начали громко заявлять о найденных у него при обысках миллионах наличных и паспорте иностранного государства, и еще там что-то. Это не соответствует действительности, о чем еще в прошлом году отмечал сам Сергей Мул, а также о том, что он подал в суд на распространение лжи о нем. Если в его действиях есть какие-то нарушения, это в первую очередь должны озвучить правоохранительные органы. Потому что все остальное — это распространение домыслов, не имеющих никаких оснований, кроме клеветы", — говорит высокопоставленный собеседник "Телеграфа".

По поводу слухов, что Мул на новогодние праздники якобы выезжал заграницу, в ГНСУ их тоже называют домыслами и уверяют, что он с конца декабря 2022 года "не находился в отпуске, а пребывал на своем рабочем месте".

Кроме того, наши источники уверяют, что Сергей Мул никогда не был спонсором Иванны Плантовской, а все эти слухи являются элементом черной информационной кампании против руководителя Южного регионального управления.

Как сообщалось, ранее экс-нардеп Борислав Береза и жуорналисты писали, что НАБУ якобы возбудило против Сергея Мулы дело из-за его незадекларированного дома, и что у пограничника обнаружили вроде бы паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандес.

Сергей Мул на государственной службе состоит уже 30 лет. 23 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил ему воинское звание генерал-майора.