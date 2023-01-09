Новый главный герой в скандале с отпуском пограничницы. Почему все переключились на ее начальника

Соцсети сразу обратили внимание на начальника девушки. Он оказался не менее интересной личностью

Не успела исчезнуть из лент соцсетей история с роскошным отдыхом в Париже пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы в Одессе Иванны Плантовской, как в сюжете появился не менее значимый и интересный персонаж — ее руководитель.

Сначала в соцсетях ставили под вопрос целесообразности публиковать фотографии из отпуска во время войны для представителей определенных профессий. Мол, ведомство, коммуникацию которого строит Платоновская как пресс-офицер, распространяет свою деятельность на оккупированные или прифронтовые территории юга.

Но начальник Иванны Плантовской, Сергей Мул, оказался чиновником с 30 стажем в госслужбе и, возможно, причастен к коррупции.

Незадекларированная недвижимость и обыски

Начальник Плантовской несколько лет назад получил звание генерала

В прошлом году начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Сергей Мул попал в поле зрения правоохранителей. На это, в частности, обратил внимание волонтер Андрей Боечко в Facebook:

"ГБР во время обысков у начальника Южного регионального управления ГПСУ генерал-майора Сергея Мула нашло: незадекларированный дом стоимостью 6 млн долларов, 40 млн грн наличными и иностранную валюту. В ходе обыска собственной квартиры (г. Одесса) было обнаружено 587 тысяч тыс. тыс. долларов и 380.000 тыс. евро. Кроме этого документы о собственности в Италии и Испании и счета на 16.000.000 долл. в иностранных учреждениях", — подытожил Боечко.

Боечко пишет, что у чиновника также есть колумбийский паспорт

Он также посмеялся, что во время обыска был найден паспорт гражданина Колумбии по имени Хорхе Фернандес 25.06.1973 года рождения. К тому же большую сумму наличных в евро, долларах и белорусских рублях, 3 банковские карты, одна из них швейцарского Credite Suisse.

В соцсетях публикуют фото якобы колумбийского паспора Мула

Уголовное производство начато по статье "незаконное обогащение".

"По слухам, Мула собирались уволить, однако ему удалось "решить вопрос". Говорили, что его переведут начальником в другое региональное управление, но затем прошли обыски. Его должны представить, как нового руководителя ГПСУ в Харькове, уже был приказ. А Вавренюк должен был ехать в Одессу на его место. Сейчас Мул якобы в отпуске, он не арестован", — поделился информацией Боечко, не назвав своих источников.

Мемы о Хорхе Фернандесе

Борислав Береза в Facebook сообщил со ссылкой на свои источники в "одной антикоррупционной структуре", что сейчас у Мула подозрение от НАБУ за незадекларированный дом.

"Еще на момент обысков у Мула в Одессе, а это было больше года назад, выяснилось, что бравый генерал-майор проживал в квартире… Грановского, партнера Кауфмана. Это именно их еще 5 декабря задержало НАБУ. Кауфман — один из самых влиятельных людей на Одесщине и мажоритарный владелец крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине TEDIS Ukraine. И человек не чужой ОП. А сейчас будет вишенка на торте. Мул на должность назначили Слюсарев/Сушко", — пишет он.

Также он добавил, что в начале декабря Мула задержала местная полиция вроде бы пьяным за рулем посреди ночи.

"Говорят, с ним была привлекательная женщина. Дело замяли. И да, — Иванна Плантковская его пресс-секретарь. Но это же случайное совпадение. Да?", — пишет Береза.

Публицист Юрий Богданов обратил внимание, что Ил уже 30 лет на государственной службе, а "спалился" на истории с пресс-секретарем. Он добавил, что в его послужном списке есть ордена

Другие интересные факты о Сергее Муле

В то же время, за государственного служащего вступился юрист Сергей Осыка, назвав Мула "военным генералом", которого оскорбляют:

В защиту госслужащего стал юрист, назвав посты фейками

Пост Осоки облюбовала сама пограничница

Информация, что Мул еще и военный генерал – правда. 23 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил ему воинское звание генерал-майора.

Ранее журналисты подвергали сомнению наличие колумбийского паспорта. В прошлом году Евгений Плинский написал:

"Колумбийских паспортов, миллионов наличных или счетов ЕС при нем не нашли… у силовиков есть объективные претензии к генерал-майору Мулу, кто-то начал играть "феечную" историю со своим колумбийским паспортом и миллионами долларов, которые нашли ДБР… Почему генерал-майор, только год назад получивший звание генерала от президента, вдруг упал в позор — вопрос до сих пор открыт", — пишет журналист.

Как сообщал "Телеграф", одесская пограничница Плантовская объяснила свою шикарную жизнь.