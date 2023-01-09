Новий головний герой в скандалі з відпусткою прикордонниці. Чому всі переключилися на її начальника

Соцмережі одразу звернули увагу на начальника дівчини. Він виявився цікавішою особистістю

Не встигла зникнути зі стрічок соцмереж історія із розкішним відпочинком у Парижі прес-офіцерки Південного регіонального управління Дерприкордонслужби в Одесі Іванни Плантовської, як у ній з’явився не менш значущий і цікавий персонаж — її керівник.

Спочатку у соцмережах ставили під сумнів доцільність публікувати світлини з відпустки у часи війни для представників певних професій. Мовляв, відомство, комунікацію якого будує Платоновська як прес-офіцер, поширює свою діяльність на окуповані чи прифронтові території півдня.

Але начальник Іванни Плантовської, Сергій Мул, виявився чиновником з 30 стажем у держслужбі, та, можливо, причетним до корупції.

Незадекларована нерухомість та обшуки

Начальник Плантовської пару років тому отримав звання генерала

Минулого року начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби, генерал-майор Сергій Мул, потрапив у поле зору правоохоронців. На це, зокрема, звернув увагу волонтер Андрій Боєчко у Facebook:

"ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ генерал майора Сергія Мула знайшло: незадекларований будинок вартістю 6 млн. доларів, 40 млн. грн готівкою та іноземну валюту. У ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено 587 тисяч. тис доларів та 380.000 тис. євро. Крім цього документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на 16.000.000 дол. в іноземних установах", — підсумував Боєчко.

Боєчко пише, що у чиновника також є колумбійський паспорт

Він також посміявся, що під час обшуку знайшли паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 року народження. До того ж велику суму готівки у євро, доларах та білоруських рублях, 3 банківські картки, одна з них швейцарського Credite Suisse.

У соцмережах публікують фото нібито колумбійського паспора Мула

Кримінальне провадження розпочато за статтею "незаконне збагачення".

"За чутками, Мула збиралися звільнити, проте йому вдалося "вирішити питання". Казали, що його переведуть начальником до іншого регіонального управління, але потім пройшли обшуки. Його мали предсавити, як нового керівника ДПСУ у Харкові, вже був наказ. А Вавренюк мав їхати до Одеси на його місце. Зараз Мул нібито у відпустці, він не заарештований", — поділився інформацією Боєчко, не назвавши своїх джерел.

Меми про Хорхе Фернандеса

Борислав Береза у Facebook повідомив із посиланням на свої джерела в "одній антикорупційній структурі", що зараз у Мула підозра від НАБУ за незадекларований будинок.

"Ще на момент обшуків у Мула в Одесі, а це було більше року тому, з'ясувалося, що бравий генерал-майор проживав у квартирі… Грановського, партнера Кауфмана. Це саме їх ще 5 грудня затримало НАБУ. Кауфман — один з найвпливовіших людей на Одещині та мажоритарний власник найбільшого дистриб'ютора цигарок в Україні TEDIS Ukraine. І людина не чужа ОП. А зараз буде вишенка на торті. Мула на посаду назначили Слюсарєв/Сушко", — пише він.

Також він додав, що на початку грудня Мула затримала місцева поліція начебто п’яним за кермом посеред ночі.

"Кажуть, з ним була приваблива жінка. Справу зам'яли. І так, — Іванна Плантковська його прес-секретар. Але це ж випадкове співпадіння. Так?", — пише Береза.

Публіцист Юрій Богданов звернув увагу, що Мул уже 30 років на державній службі, а "спалився" на історії з прес-секретарем. Він додав, що у його послужному списку є ордени

Інші цікаві факти про Сергія Мула

Водночас за державного службовця вступився юрист Сергій Осика, назвавши Мула "військовим генералом", котрого ображають:

На захист держслужбовця став юрист, назвавши пости фейками

Пост Осоки уподобала сама прикордонниця

Інформація про те, що Мул ще й військовий генерал — правда. 23 серпня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв йому військове звання генерал-майора.

Раніше журналісти ставили під сумнів наявність колумбійського паспорта. Минулого року Євген Плінський написав:

"Колумбійських паспортів, мільйонів готівки чи рахунків ЄС при нього не знайшли … силовики мають об'єктивні претензії до генерал-майора Мула, хтось почав грати "фейкову" історію зі своїм колумбійським паспортом та мільйонами доларів, які знайшли ДБР… Чому генерал-майор, який лише рік тому отримав звання генерала від президента, раптом впав у ганьбу — питання досі відкрите", — пише журналіст.

Як повідомляв "Телеграф", одеська прикордонниця Плантовська пояснила своє шикарне життя.