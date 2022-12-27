"Звична практика": в МЗС виправдалися за призначення сексологині послом України у Болгарії

У МЗС назвали відповідне призначення "звичною міжнародною практикою"

У Міністерстві закордонних справ України вирішили прокоментувати скандальне призначення бізнесвумен Олесі Ілащук на посаду надзвичайного і повноважного посла в Болгарії, хоча за плечима новоспеченої політикині нема дипломатичного досвіду, а раніше її знали як експертку з сексології.

На офіційному сайті МЗС заявили, що відповідні призначення на посади послів некадрових дипломатів є "звичайною міжнародною практикою".

"22-26 грудня відбувається Конференція Послів України "Війна та нові горизонти у світі". У рамках цього заходу, зокрема, традиційно відбуваються призначення та погодження кандидатур Послів Президентом України…", — йдеться в тексті пояснення.

Що стосується екссексологині, то у міністерстві пояснили, що Ілащук має диплом із відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Крім того, новий посол отримала кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою.

Олеся Ілащук

Якщо казати про болгарських урядовців, то вони, вже за звичною у міжнародній практиці схемою, навіть не роздумуючи, надали Ілащук агреман. Жодних запитань щодо її подальшої роботи у Болгарії у них не виникало.

Також у МЗС додали, що у звичній міжнародній практиці призначення на посаду послів некадрових дипломатів вже давно є нормою. Лише за останні два роки усі такі кандидати показали успішні, а головне гідні результати у своїй роботі.

"Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто оцінювати роботу посла за кордоном", — наголосили у відомстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Німеччині замість скандального Андрія Мельника.