Влада Болгарії зробила гучну заяву про російську пропаганду

Симпатикам росії вказали на їхню грубу помилку

Поки Чехія та її консервативний президент Мілош Земан все більше віддаляється від росії, кремль робить відчайдушні спроби втримати у своїй орбіті Болгарію. Як стало відомо болгарській розвідці, росіяни платять місцевим лідерам думок за те, щоби вони поширювали пропагандистські наративи. Причому платять мало.

Як повідомляє Euractiv, журналістам, громадським діячам, політикам та іншим публічним особам щомісяця перераховують по 2000 євро за розповсюдження кремлівської повістки. Цю цифру назвала речниця уряду Болгарії та голова офісу премєр-міністра країни Лена Бориславова.

"Усім вам, хто безкоштовно плює на ЄС та НАТО, а також підтримує дії путіна в Україні, знайте — ви облажалися. Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця", — сказала Бориславова в ефірі однієї з радіостанцій. Вона повідомила, що агенти впливу кремля регулярно з’являються в ефірі та на сторінках болгарських державних ЗМІ та видають інтереси росії за державні інтереси Болгарії. І цим самим активно впливають на громадську думку. При цьому такі "платні" спікери обманюють свою аудиторію та грають на її страхах.

Бориславова також прокоментувала нещодавній болгарсько-російський дипломатичний скандал. Софія вирішила вислати 70 "дипломатів" посольства рф, на що очільниця дипмісії Елеонора Митрофанова почала вимагати скасувати це рішення. Втім, болгарський уряд відмовився. Тепер же, твердить Бориславова, посольство може бути взагалі закрите.

Нагадаємо, від свого відносного нейтралітету щодо росії нещодавно відмовилась Молдова. Країна заборонила мовлення російських пропагандистських ЗМІ на своїй території, а також Кишинів приєднався до європейських санкцій. Від початку війни країна проявляла обережність, адже має на своїй території Придністров’я – квазіреспубліку, де присутні російські війська. Більшої рішучості Молдові надало присвоєння статусу країни-кандидата до ЄС.