Власти Болгарии сделали громкое заявление о российской пропаганде

Симпатикам россии указали на их грубую ошибку

Пока Чехия и ее консервативный президент Милош Земан все больше отдаляются от россии, кремль делает отчаянные попытки удержать в своей орбите Болгарию. Как стало известно болгарской разведке, россияне платят местным лидерам мнений за то, чтобы они распространяли пропагандистские нарративы. Причем платят мало.

Как сообщает Euractiv, журналистам, общественным деятелям, политикам и другим публичным лицам ежемесячно перечисляют по 2000 евро за распространение кремлевской повестки. Эту цифру назвала спикер правительства Болгарии и глава офиса премьер-министра страны Лена Бориславова.

"Всем вам, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия путина в Украине, знайте — вы облажались. Вдохновляющим вас на это платят. Ежемесячно", — сказала Бориславова в эфире одной из радиостанций. Она сообщила, что агенты влияния кремля регулярно появляются в эфире и страницах болгарских государственных СМИ и выдают интересы россии за государственные интересы Болгарии. И тем самым активно влияют на общественное мнение. При этом такие платные спикеры обманывают свою аудиторию и играют на ее страхах.

Бориславова также прокомментировала недавний болгарско-российский дипломатический скандал. София решила выслать 70 "дипломатов" посольства россии, на что глава дипмиссии Элеонора Митрофанова потребовала отменить это решение. Впрочем, болгарское правительство отказалось. Теперь же, утверждает Бориславова, посольство может быть вообще закрыто.

Напомним, от своего относительного нейтралитета по отношению к россии недавно отказалась Молдова. Страна запретила вещание российских пропагандистских СМИ на своей территории, а также Кишинев присоединился к европейским санкциям. С начала войны страна проявляла осторожность, ведь имеет на своей территории Приднестровье – квазиреспублику, где присутствуют русские войска. Большую решительность Молдове придало присвоение статуса страны-кандидата в ЕС.