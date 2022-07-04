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Бывший друг путина поддержит дальнейшие поставки оружия Украине и обучение бойцов ВСУ: детали

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Президент Чехии Милош Земан Новость обновлена 04 июля 2022, 01:16
Президент Чехии Милош Земан

Нападение путина на Украину отвернуло от него даже тех, кто раньше симпатизировал россии

Известный ранее своими пророссийскими взглядами президент Чехии Милош Земан, который ранее уже выступил против "гнилых компромиссов" с россией, заявил, что поддержит дальнейшие поставки оружия в Украину и участие обучении украинских солдат.

Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает чешское интернет-издание Ceske Noviny.

Говоря об обучении в Чехии солдат Вооруженных сил Украины, Земан сказал: "Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился".

Он отметил, что после российской агрессии против Украины изменил свою позицию, например, по санкциям, которые ранее критиковал.

Но, добавил чешский президент, изменили свое мнение все. В этом контексте Земан вспомнил, что в документе НАТО от 2010 года россия упоминается как стратегический партнер, тогда как 29 июня на саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция Альянса до 2030 года, в которой россия названа главной угрозой безопасности.

"Так что да, я бы согласился и на поставку оружия, и на обучение украинских солдат", — добавил он.

Земан также считает, развязанная россией против Украины война будет долгой и изматывающей.

"В таком случае естественным следствием является, к сожалению, увеличение потерь с обеих сторон", — сказал президент Чехии.

Как сообщалось, украинские военные уже проходят обучение на норвежских комплексах ПВО NASAMS, которые США хотят передать Украине в следующем пакете военной помощи.

Теги:
#Украина #Россия #Чехия #Война #Милош Земан