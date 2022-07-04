Бывший друг путина поддержит дальнейшие поставки оружия Украине и обучение бойцов ВСУ: детали

Нападение путина на Украину отвернуло от него даже тех, кто раньше симпатизировал россии

Известный ранее своими пророссийскими взглядами президент Чехии Милош Земан, который ранее уже выступил против "гнилых компромиссов" с россией, заявил, что поддержит дальнейшие поставки оружия в Украину и участие обучении украинских солдат.

Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает чешское интернет-издание Ceske Noviny.

Говоря об обучении в Чехии солдат Вооруженных сил Украины, Земан сказал: "Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился".

Он отметил, что после российской агрессии против Украины изменил свою позицию, например, по санкциям, которые ранее критиковал.

Но, добавил чешский президент, изменили свое мнение все. В этом контексте Земан вспомнил, что в документе НАТО от 2010 года россия упоминается как стратегический партнер, тогда как 29 июня на саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция Альянса до 2030 года, в которой россия названа главной угрозой безопасности.

"Так что да, я бы согласился и на поставку оружия, и на обучение украинских солдат", — добавил он.

Земан также считает, развязанная россией против Украины война будет долгой и изматывающей.

"В таком случае естественным следствием является, к сожалению, увеличение потерь с обеих сторон", — сказал президент Чехии.

Как сообщалось, украинские военные уже проходят обучение на норвежских комплексах ПВО NASAMS, которые США хотят передать Украине в следующем пакете военной помощи.