"Привычная практика": в МИД оправдались за назначение сексолога послом Украины в Болгарии

В ведомстве назвали соответствующее назначение "привычной международной практикой"

В Министерства иностранных дел решили прокомментировать скандальное назначение бизнесвумен Олеси Илащук на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии, хотя за плечами новоиспеченного политика нет дипломатического опыта и раньше ее знали как эксперта по сексологии.

На официальном сайте МИД Украины заявили, что соответствующие назначения на должности послов некадровых дипломатов являются "обычной международной практикой".

"22-26 декабря проходит Конференция Послов Украины "Война и новые горизонты в мире". В рамках этого мероприятия, в частности, традиционно проходят назначение и согласование кандидатур Послов Президентом Украины…", — говорится в тексте объяснения.

Что касается экс-сексолога, то в министерстве объяснили, что у Илащук есть диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Кроме того, новая посол получила квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Она свободно владеет английским языком.

Олеся Илащук

Если говорить о болгарских чиновниках, то они, по уже привычной в международной практике схеме, даже не раздумывая, предоставили Илащук агреман. Никаких вопросов о дальнейшей работе в Болгарии у них не возникало.

Также в МИД добавили, что в привычной международной практике назначение на должность послов некадровых дипломатов уже давно является нормой. Только за последние два года все такие кандидаты показали успешные, а главное, достойные результаты в своей работе.

"Только по ним, а не интерпретациям и оскорблениям и стоит оценивать работу посла за границей", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Германии вместо скандального Андрея Мельника.