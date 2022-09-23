Зеленский назначил нового посла в Германии вместо скандального Мельника: что о нем известно

Алексей Макеев — новый посол Украины в Германии

В пятницу, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Германии вместо скандального Андрея Мельника.

Соответствующий указ появился на официальном сайте Офиса президента. Новым послом Украины в Федеративной Республике Германия стал Алексей Макеев.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия", — гласит сообщение.

Макеев окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко. В 1996 году начал работать в дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины. Алексей работал в дипломатических представительствах в Швейцарской Конфедерации и Германии. С 2014 по 2022 год он возглавлял политотдел в МИД. В настоящее время Алексей работает спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике.

Напомним, в начале июля Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии. Ожидается, что Андрей по возвращению в Киев получит новую должность в МИД.

Отметим, Мельник нередко попадал в скандальные хроники СМИ из-за критики немецких властей, которые не спешили давать Украине вооружение. В частности, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а самого влиятельного депутата правящей партии Германии Михаэля Рота — "дыркой от задницы". После визита Шольца в Киев, украинский дипломат извинился перед канцлером.