Зеленський призначив нового посла у Німеччині замість скандального Мельника: що про нього відомо

Олексій Макеєв – новий посол України в Німеччині

У п’ятницю, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський призначив нового посла в Німеччині замість скандального Андрія Мельника.

Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Офісу президента. Новим послом України у Федеративній Республіці Німеччина став Олексій Макеєв.

"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича Надзвичайним та Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Німеччина", — йдеться у повідомленні.

Макеєв закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка. У 1996 році він почав працювати в дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України. Олексій працював у дипломатичних представництвах у Швейцарській Конфедерації та Німеччині. З 2014 до 2022 року він очолював політвідділ у МЗС. Наразі Олексій працює спецпредставником МЗС України по санкційній політиці.

Нагадаємо, на початку липня Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині. Очікується, що Андрій після повернення до Києва отримає нову посаду в МЗС.

Зазначимо, Мельник нерідко потрапляв у скандальні хроніки ЗМІ через критику німецької влади, яка не поспішала надавати Україні озброєння. Зокрема, він називав канцлера Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою", а найвпливовішого депутата правлячої партії Німеччини Міхаеля Рота — "діркою від дупи". Після візиту Шольца у Київ український дипломат вибачився перед канцлером.