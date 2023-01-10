Скандальну пресофіцерку-мажорку Плантовську звільнять з посади і служби

В ДПСУ готуються покарати дівчину після гучної історії з її розкішного життя під час війни

Скандальну пресофіцерку Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванну Плантовську, яка хизувалася розкішним життям у соцмережах, скоріше за все найближчим часом звільнять з посади та зі служби. Про це "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела в ДПСУ.

"Відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовиці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Зокрема, в найкоротші терміни будуть завершені рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства", — повідомляють наші джерела.

В ДПСУ повідомляють, що прикордонникам дійсно прикро, що у час війни, "коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, є й ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним".

"До того ж, така демонстрація суперечить моральним нормам і є неприйнятним під час війни", — зазначають у відомстві.

У той же час в ДПСУ називають фейком інформацію стосовно керівника Південного регіонального управління Сергія Мули, який нібито потрапив у поле зору правоохоронців.

"На жаль, в інформаційному полі далі в хід пішов і минулорічний фейк про Сергія Мула. Адже в цьому підрозділі проходить службу наша військовослужбовиця (Іванна Плантовська, — Авт.). Всі вчергове почали голосно заявляти про знайдені в нього при обшуках мільйони готівки і паспорт іноземної держави, і ще там щось. Це не відповідає дійсності, про що ще в минулому році зазначав сам Сергій Мул, а також про те, що він подав до суду на поширення брехні про нього. Якщо в його діях є якісь порушення, це в першу чергу мають озвучити правоохоронні органи, бо все інше це поширення домислів, які не мають жодного підґрунтя, окрім наклепу", — каже високопоставлений співрозмовник "Телеграфу".

Стосовно чуток, що Мул на новорічні свята нібито виїжджав закордон, в ДПСУ називають це домислами та запевняють, що він з кінця грудня "не перебував у відпустці, а знаходився на своєму робочому місці".

Крім того, наші джерела запевняють, що Сергій Мул ніколи не був спонсором Іванни Плантовської, всі ці чутки є елементом чорної інформаційної кампанії проти керівника Південного регіонального управління.

Як повідомлялось, раніше екснардеп Борислав Береза і журналісти заявляли, що НАБУ нібито порушило проти Сергія Мули справу через його незадекларований будинок, і що у прикордонника виявили начебто паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес.

Сергій Мул на державній службі перебуває вже 30 років. 23 серпня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв йому військове звання генерал-майора.