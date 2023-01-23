Нові подробиці щодо Симоненка: на Новий рік він їздив до Іспанії попри наказ Зеленського

Війна та наказ президента – не привід не відпочити на курорті в Іспанії

Кататися на лижах, доки солдати наступають на фронті проти країни-агресора – це божевілля, говорив у ході свого звернення до парламенту Президент Володимир Зеленський. Проте, не всі чиновники прислухалися до його поради стримати апетити. Наприклад, заступник генпрокурора Олексій Симоненко через кілька днів після цього звернення взяв відпустку та вирушив на 10 днів до Марбельї в Іспанії, до дружини та дитини.

Про це написало видання РБК-Україна.

"Вибачте, якщо хтось із політичного класу України думає, що коли він спускається на лижах з гори, то цим мотивує солдатів підніматися з окопів і йти в наступ — це ознака божевілля. І таких у політиці не буде", — сказав тоді президент. Він також попросив "залишити вдома свої особисті амбіції, працювати разом на захист нашого спільного будинку, працювати разом із державою так, як потрібно для захисту нашої свободи, людей. І коли йде така жорстока війна – не час для політичної партизанщини десь тут у тилу, у медіа чи тим більше у столицях держав, які нам допомагають", — також додав глава держави.

Як стало відомо з розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача, за кілька днів після цього Симоненко взяв 10-денну відпустку та вирушив до родини до Іспанії.

"Фото опублікувала дружина Симоненка в інстаграмі. За інформацією джерел у правоохоронних органах, Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів. Виїзд з України 30.12.2022 через пункт пропуску Краківець автомобілем Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, разом із Віктором Деркачем (за кермом). Повернення в Україну 08.01.2023 через пункт пропуску Краковець разом із Романом Серетком (за кермом) на тому самому авто", — написав журналіст Української правди Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ЗМІ повідомляли, що видання Clutch визнало Симоненка найкрасивішим політиком України. "За останніми даними Французького дослідницького центру з вивчення соціальних зв’язків, європейки віддають перевагу брюнетам. А якщо у цього брюнета ще стрімка кар’єра, вміє робити дорогі подарунки своїй коханій і цитувати класиків? Жодна дівчина не встоїть перед цим "вибуховим" поєднанням", — сказано в описі профілю Симоненка на сайті видання.