США ввели новые санкции против россии: досталось ЧВК "Вагнера", вице-премьеру рф и не только

Америка расширила список россиян и не только, против которых ввела санкции из-за войны в Украине

США ввели санкции против вице-премьера россии Дениса Мантурова, ряда предприятий и физлиц, которые связаны с ЧВК "Вагнер". Саму же военную компанию пригожина объявили транснациональной криминальной организацией.

Об этом в четверг, 26 января, сообщил Минфин США. Известно, что в списке физических лиц окозалось больше 30 человек.

Америка, среди прочих, ввела санкции против вице-премьер-министра россии Дениса Мантурова, главы Татарстана Рустама Минниханова и его жены Гульсины Миннихановой. Также под санкции попали фирмы и предприятия, которые связаны с основателем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным.

Кроме того, США объявили частную военную компанию "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. В документе "Минфина" сказано, что банда наемников пригожина "несет ответственность или участвует в нападениях на женщин, детей или любых гражданских лиц посредством совершения актов насилия или похищения, насильственных перемещений или нападений на школы, больницы, религиозные объекты или места, где гражданские лица ищут убежища, или действий, которые представляют собой серьезное нарушение прав человека или международного гуманитарного права".

Напомним, что ЧВК "Вагнер" вербует наемников в разных странах мира. Недавно президент Сербии заявил, что пригожин пытается вербовать сербов и запретил гражданам своей страны вступать в ряды российских наемников и незаконно воевать в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за санкций в россии заканчиваются патроны. Спортсмены жалуются, что невозможно готовится к соревнованиям.