Это ужасно и возмутительно! Олимпийская чемпионка шокирована снятием санкций с россии

Лилия Подкопаева против допуска российских спортсменов на Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1996 года Лилия Подкопаева опубликовала открытое письмо к Международному олимпийскому комитету и международным спортивным федерациям.

Подкопаева возмущена заявлением МОК, что российским спортсменам могут разрешить участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

На своей странице в Instagram легендарная украинская спортсменка объяснила свою позицию.

"Почти год назад, 24 февраля 2022 года, россия незаконно вторглась в независимую Украину и начала жестокую и неспровоцированную войну.

Геноцид продолжается, а российским гражданам разрешено свободно путешествовать, покидать свою страну и заниматься повседневной жизнью без беспокойства или вины.

Это ужасно и возмутительно, что МОК позволяет российским и белорусским спортсменам выступать на предстоящих Олимпийских играх под нейтральными флагами.

Спорт – это все, что угодно, но не нейтральность. Он наполнен политикой больше, чем кто-либо это признает. Мы не можем позволить их спортсменам соревноваться во время продолжающейся войны.

На россию необходимо оказать давление со всех сторон, чтобы она как можно быстрее прекратила войну и покинула Украину.

Призываю все НОК и спортивные комитеты мира не поддерживать разрешение на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх пока идет война.

У нас есть моральная обязанность сохранять целостность спорта через гуманность и сочувствие. У нас есть моральная обязанность делать то, что правильно, а не что легче или политкорректнее.

Даже лучшая игра в мире не ценнее человеческой жизни", — написала Подкопаева.

Напомним, бывший член МОК Герхард Хейберг ранее заявлял, что допуск россиян к соревнованиям приведет к бойкоту этих турниров со стороны многих стран.